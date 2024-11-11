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Для безпеки матчу Франція-Ізраїль у Парижі мобілізують понад 5 тисяч силовиків

15:00, 11 листопада 2024
4 тисячі поліцейських та 1,6 тисячі працівників стадіону залучено для захисту фанатів.
Для безпеки матчу Франція-Ізраїль у Парижі мобілізують понад 5 тисяч силовиків
Джерело фото: AP News
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Для безпеки футбольного матчу між Францією та Ізраїлем у Парижі буде залучено 4 тисячі поліцейських та 1,6 тисячі працівників стадіону, повідомляє AP із посиланням на правоохоронні органи. Очікується, що матч Ліги націй УЄФА, запланований на 14 жовтня, відвідає президент Франції Еммануель Макрон. Про це пише AP News.

Через високий рівень ризику, викликаний останніми насильницькими інцидентами проти ізраїльських уболівальників в Амстердамі, поліція посилить заходи безпеки на стадіоні «Стад де Франс» і прилеглих територіях. Начальник поліції Парижа Лоран Нуньєс підкреслив, що влада жорстко відреагує на будь-які прояви насильства.

Поблизу стадіону буде розгорнуто антитерористичний периметр безпеки, а перевірки посилять систематичними обшуками сумок. Також французька сторона контактує з ізраїльськими силами безпеки для координації дій.

Рада національної безпеки Ізраїлю напередодні закликала своїх громадян за кордоном уникати масових заходів, зокрема матчу в Парижі, з огляду на можливі напади під виглядом демонстрацій.

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поліція Франція

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