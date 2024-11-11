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Верховна Рада перейменувала вже близько 330 населених пунктів

14:42, 11 листопада 2024
Наразі у Раді на обговоренні ще достатньо багато назв, зокрема ті, які не відповідають стандартам української мови.
Верховна Рада перейменувала вже близько 330 населених пунктів
Джерело фото: rada.gov.ua
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Голови Українського інституту національної пам’яті Володимир Тиліщак повідомив, що Верховна Рада вже перейменувала близько 330 населених пунктів, назви яких містили символіку російської імперської політики або не відповідали стандартам державної мови.

Зокрема, він нагадав, закон «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії» передбачав чіткі процедури, які мали бути здійснені якраз упродовж 2023-2024 року – «протягом року з часу набуття закону щодо усунення існуючих назв, які містять символіку російської імперської політики».

«Верховна Рада на сьогодні перейменувала близько 330 населених пунктів в Україні, які містять таку символіку. І цей процес продовжується. У Верховній Раді ще є достатньо багато назв на обговоренні. Зокрема ті, які не відповідають стандартам української мови», – зазначив Тиліщак, якого цитує Укрінформ.

Він зауважив, що громади також можуть порушувати питання про, в першу чергу, повернення історичних назв чи присвоєння своїм населеним пунктам нових назв.

Нагадаємо, на Одещині село Першотравневе перейменували у Гурівське на честь розвідки.

Крім того, 9 жовтня Верховна Рада ухвалили серію постанов по перейменуванню. В результаті перейменовано місто Южне Одеського району Одеської області на місто Південне (постанова 12092). Разом з тим, провалено постанову 12084 про перейменування цього міста Южне на місто Порт-Анненталь (лише 155 голосів). Також Верховна Рада перейменувала міста Южноукраїнськ Вознесенського району Миколаївської області на місто Південноукраїнськ.

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Верховна Рада України

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