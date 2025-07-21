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Як ветеранам придбати житло за програмою єОселя — роз’яснення Мінветеранів

10:51, 21 липня 2025
У Мінветеранів пояснили, хто може скористатися програмою єОселя та основні умови.
Як ветеранам придбати житло за програмою єОселя — роз’яснення Мінветеранів
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Міністерство у справах ветеранів пояснило, як ветеранам й ветеранкам придбати житло за програмою єОселя.

єОселя — державна програма доступного кредитування житла, ініційована Президентом України Володимиром Зеленським. Прозорі умови, простий механізм, цифрова заявка — щоб ті, хто захищає, лікує та вчить Україну, отримали своє житло.

Основні переваги програми:

- фіксована ставка 7% на весь термін кредиту (до 20 років)

- мінімальний перший внесок — 20%

- цифрова заявка через застосунок Дія

- простий механізм отримання

Хто може скористатися

▪ учасники бойових дій

▪ люди з інвалідністю внаслідок війни

▪ сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, визначені статтею 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

▪ сім’ї загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України

Основні умови:

▪ громадянство України,

▪ вік — від 18 до 70 років

▪ платоспроможність

▪ відсутність власного житла або житло, що не відповідає встановленим вимогам

▪ не перебуваєте в санкційних списках

▪ не берете участь в інших держпрограмах із житла

Як придбати житло:

1. Подати заявку через Дію:

 - Відкрийте застосунок Дія.

 - Перейдіть у розділ “Сервіси” → “Ветеран Pro”.

 - Оберіть опцію єОселя.

 - Заповніть дані.

2. Отримати пропозиції від банків (серед учасників — Ощадбанк, ПриватБанк, Глобус Банк, Укргазбанк, Sky Bank);

3. Пройти перевірку даних та документів в обраному банку;

4. Вибрати житло, яке плануєте придбати, надаєте в банк необхідні для отримання кредиту документи;

5. Укласти договори з банком та договір купівлі-продажу. Нерухомість оформлюється у вашу власність, кредитні кошти перераховуються банком на рахунок продавця нерухомості.

Вимоги до житла:

▪ квартира в багатоквартирному будинку або приватний будинок

▪ не в зоні бойових дій або на окупованій території

▪ площа — до 52,5 м² на одну особу + 21 м² на кожного члена родини.

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