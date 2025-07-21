Як ветеранам придбати житло за програмою єОселя — роз’яснення Мінветеранів

Міністерство у справах ветеранів пояснило, як ветеранам й ветеранкам придбати житло за програмою єОселя.
єОселя — державна програма доступного кредитування житла, ініційована Президентом України Володимиром Зеленським. Прозорі умови, простий механізм, цифрова заявка — щоб ті, хто захищає, лікує та вчить Україну, отримали своє житло.
Основні переваги програми:
- фіксована ставка 7% на весь термін кредиту (до 20 років)
- мінімальний перший внесок — 20%
- цифрова заявка через застосунок Дія
- простий механізм отримання
Хто може скористатися
▪ учасники бойових дій
▪ люди з інвалідністю внаслідок війни
▪ сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, визначені статтею 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
▪ сім’ї загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України
Основні умови:
▪ громадянство України,
▪ вік — від 18 до 70 років
▪ платоспроможність
▪ відсутність власного житла або житло, що не відповідає встановленим вимогам
▪ не перебуваєте в санкційних списках
▪ не берете участь в інших держпрограмах із житла
Як придбати житло:
1. Подати заявку через Дію:
- Відкрийте застосунок Дія.
- Перейдіть у розділ “Сервіси” → “Ветеран Pro”.
- Оберіть опцію єОселя.
- Заповніть дані.
2. Отримати пропозиції від банків (серед учасників — Ощадбанк, ПриватБанк, Глобус Банк, Укргазбанк, Sky Bank);
3. Пройти перевірку даних та документів в обраному банку;
4. Вибрати житло, яке плануєте придбати, надаєте в банк необхідні для отримання кредиту документи;
5. Укласти договори з банком та договір купівлі-продажу. Нерухомість оформлюється у вашу власність, кредитні кошти перераховуються банком на рахунок продавця нерухомості.
Вимоги до житла:
▪ квартира в багатоквартирному будинку або приватний будинок
▪ не в зоні бойових дій або на окупованій території
▪ площа — до 52,5 м² на одну особу + 21 м² на кожного члена родини.
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