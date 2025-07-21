Как ветеранам приобрести жилье по программе єОселя — разъяснение Минветеранов

10:51, 21 июля 2025
В Минветеранов объяснили, кто может воспользоваться программой єОселя и основные условия.
Министерство по делам ветеранов Украины объяснило, как участникам боевых действий и их семьям воспользоваться государственной программой доступного жилищного кредитования «єОселя».
«єОселя» — это государственная инициатива, запущенная по инициативе президента Украины Владимира Зеленского, с целью обеспечения жильем тех, кто защищает, лечит и обучает Украину.
Программа предлагает:
- фиксированную ставку 7% на весь срок кредита (до 20 лет);
- минимальный первый взнос — 20%;
- цифровую подачу заявки через приложение «Дія»;
- прозрачные условия и простой механизм оформления.
Кто может воспользоваться программой:
- участники боевых действий;
- лица с инвалидностью вследствие войны;
- семьи погибших (умерших) ветеранов войны, определенные ст. 10 Закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»;
- семьи погибших (умерших) защитников и защитниц Украины.
Основные условия участия:
- гражданство Украины;
- возраст от 18 до 70 лет;
- платежеспособность;
- отсутствие собственного жилья или наличие жилья, которое не соответствует установленным требованиям;
- не находитесь в санкционных списках;
- не участвуете в других государственных жилищных программах.
Как подать заявку на участие:
Подать заявку через приложение «Дія»:
- откройте приложение;
- перейдите в раздел «Сервіси» → «Ветеран Pro»;
- выберите опцию «єОселя»;
- заполните необходимые данные.
Получите предложения от банков (среди партнеров: Ощадбанк, ПриватБанк, Глобус Банк, Укргазбанк, Sky Bank).
Пройдите проверку данных и документов в выбранном банке.
Выберите жилье, которое планируете приобрести, и предоставьте в банк необходимые документы.
Заключите договор с банком и договор купли-продажи. Недвижимость оформляется в вашу собственность, а кредитные средства перечисляются банком продавцу.
Требования к жилью:
- квартира в многоквартирном доме или частный дом;
- недвижимость не должна находиться в зоне боевых действий или на оккупированной территории;
- допустимая площадь — до 52,5 м² на одного человека + 21 м² на каждого члена семьи.
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