Как ветеранам приобрести жилье по программе єОселя — разъяснение Минветеранов

В Минветеранов объяснили, кто может воспользоваться программой єОселя и основные условия.

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Министерство по делам ветеранов Украины объяснило, как участникам боевых действий и их семьям воспользоваться государственной программой доступного жилищного кредитования «єОселя».

«єОселя» — это государственная инициатива, запущенная по инициативе президента Украины Владимира Зеленского, с целью обеспечения жильем тех, кто защищает, лечит и обучает Украину.

Программа предлагает:

фиксированную ставку 7% на весь срок кредита (до 20 лет);

минимальный первый взнос — 20%;

цифровую подачу заявки через приложение «Дія»;

прозрачные условия и простой механизм оформления.

Кто может воспользоваться программой:

участники боевых действий;

лица с инвалидностью вследствие войны;

семьи погибших (умерших) ветеранов войны, определенные ст. 10 Закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»;

семьи погибших (умерших) защитников и защитниц Украины.

Основные условия участия:

гражданство Украины;

возраст от 18 до 70 лет;

платежеспособность;

отсутствие собственного жилья или наличие жилья, которое не соответствует установленным требованиям;

не находитесь в санкционных списках;

не участвуете в других государственных жилищных программах.

Как подать заявку на участие:

Подать заявку через приложение «Дія»:

откройте приложение;

перейдите в раздел «Сервіси» → «Ветеран Pro»;

выберите опцию «єОселя»;

заполните необходимые данные.

Получите предложения от банков (среди партнеров: Ощадбанк, ПриватБанк, Глобус Банк, Укргазбанк, Sky Bank).

Пройдите проверку данных и документов в выбранном банке.

Выберите жилье, которое планируете приобрести, и предоставьте в банк необходимые документы.

Заключите договор с банком и договор купли-продажи. Недвижимость оформляется в вашу собственность, а кредитные средства перечисляются банком продавцу.

Требования к жилью:

квартира в многоквартирном доме или частный дом;

недвижимость не должна находиться в зоне боевых действий или на оккупированной территории;

допустимая площадь — до 52,5 м² на одного человека + 21 м² на каждого члена семьи.

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