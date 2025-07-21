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Как ветеранам приобрести жилье по программе єОселя — разъяснение Минветеранов

10:51, 21 июля 2025
В Минветеранов объяснили, кто может воспользоваться программой єОселя и основные условия.
Как ветеранам приобрести жилье по программе єОселя — разъяснение Минветеранов
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Министерство по делам ветеранов Украины объяснило, как участникам боевых действий и их семьям воспользоваться государственной программой доступного жилищного кредитования «єОселя».

 «єОселя» это государственная инициатива, запущенная по инициативе президента Украины Владимира Зеленского, с целью обеспечения жильем тех, кто защищает, лечит и обучает Украину.

Программа предлагает:

  • фиксированную ставку 7% на весь срок кредита (до 20 лет);
  • минимальный первый взнос — 20%;
  • цифровую подачу заявки через приложение «Дія»;
  • прозрачные условия и простой механизм оформления.

Кто может воспользоваться программой:

  • участники боевых действий;
  • лица с инвалидностью вследствие войны;
  • семьи погибших (умерших) ветеранов войны, определенные ст. 10 Закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»;
  • семьи погибших (умерших) защитников и защитниц Украины.

Основные условия участия:

  • гражданство Украины;
  • возраст от 18 до 70 лет;
  • платежеспособность;
  • отсутствие собственного жилья или наличие жилья, которое не соответствует установленным требованиям;
  • не находитесь в санкционных списках;
  • не участвуете в других государственных жилищных программах.

Как подать заявку на участие:

Подать заявку через приложение «Дія»:

  • откройте приложение;
  • перейдите в раздел «Сервіси» → «Ветеран Pro»;
  • выберите опцию «єОселя»;
  • заполните необходимые данные.

Получите предложения от банков (среди партнеров: Ощадбанк, ПриватБанк, Глобус Банк, Укргазбанк, Sky Bank).

Пройдите проверку данных и документов в выбранном банке.

Выберите жилье, которое планируете приобрести, и предоставьте в банк необходимые документы.

Заключите договор с банком и договор купли-продажи. Недвижимость оформляется в вашу собственность, а кредитные средства перечисляются банком продавцу.

Требования к жилью:

  • квартира в многоквартирном доме или частный дом;
  • недвижимость не должна находиться в зоне боевых действий или на оккупированной территории;
  • допустимая площадь — до 52,5 м² на одного человека + 21 м² на каждого члена семьи.

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