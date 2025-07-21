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В Минюсте разъяснили, как прекратить членство в общественном объединении со статусом юрлица

07:36, 21 июля 2025
Каждый человек имеет право в любой момент прекратить членство в общественном объединении со статусом юридического лица.
В Минюсте разъяснили, как прекратить членство в общественном объединении со статусом юрлица
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Министерство юстиции Украины объяснило порядок прекращения членства в общественном объединении, имеющем статус юридического лица.

Согласно Закону Украины «Об общественных объединениях», участие в таких организациях является добровольным. Это означает, что любой человек имеет право в любой момент прекратить свое членство — для этого достаточно подать заявление в уставный орган объединения.

Членство прекращается с момента подачи заявления и не требует дополнительного согласования или отдельного решения. С этого же момента прекращаются полномочия лица на выборных должностях в объединении.

Если заявление подает лицо, входящее в руководящий орган объединения, для внесения изменений в Единый государственный реестр необходимо подать копию заявления с отметкой о его принятии. Документы подаются в межрегиональное управление Министерства юстиции Украины по месту регистрации юридического лица, за исключением объединений, зарегистрированных в АР Крым, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях и городе Севастополь.

Отдельный порядок предусмотрен для руководителя объединения и его заместителя: их членство прекращается на следующий день после избрания новых должностных лиц. Для государственной регистрации таких изменений подаются документы в соответствии с требованиями статьи 17 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований».

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минюст

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