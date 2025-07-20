В Сарнах мошенники выманили у женщины 14 тысяч под видом «денежной помощи от государства»

Женщина перешла по ссылке на объявление в соцсети, авторизовалась в банковском приложении и потеряла средства со счета.

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В сети все чаще появляются объявления вроде «Получите денежную помощь от государства». За привлекательными заголовками скрываются мошеннические схемы, которые позволяют злоумышленникам получить доступ к банковским счетам граждан. Об этом предупреждает полиция Ровенской области.

Жертвой одной из таких схем стала 24-летняя жительница города Сарны. В соцсети она увидела объявление о якобы финансовой помощи для украинцев и перешла по ссылке. Далее — вход в мобильное банковское приложение и подтверждение данных.

На экране появилась ее персональная информация, и она нажала «подтвердить». После этого с ее счета исчезло 14 тысяч гривен.

Лишь тогда женщина поняла, что стала жертвой аферы.

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