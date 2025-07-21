В Украине запустили электронный Реестр базовой сети учреждений культуры

Пилотное внедрение начинается в Киевской и Винницкой областях, после чего систему масштабируют на всю территорию страны.

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Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины объявило о запуске электронного Реестра базовой сети учреждений культуры — новой цифровой платформы, которая впервые объединяет все учреждения культуры в государстве в единую электронную систему.

Пилотное внедрение стартует в Киевской и Винницкой областях, после чего система будет распространена на всю территорию Украины.

«МКСК формирует новую управленческую модель. Учреждения культуры получают единый цифровой ресурс, а государство — инструмент для принятия решений на основе данных. Общины и регионы — прозрачную систему ориентации в культурном пространстве.

Этот проект — часть масштабной цифровой трансформации сферы культуры Украины, направленной на прозрачность, эффективность и равный доступ к культурным услугам для всех граждан Украины», — заявили в министерстве.

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