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В Україні запустили електронний Реєстр базової мережі закладів культури

07:18, 21 липня 2025
Пілотне впровадження розпочинається у Київській та Вінницькій областях, після чого систему буде масштабовано на всю територію України.
В Україні запустили електронний Реєстр базової мережі закладів культури
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Міністерство культури та стратегічних комунікацій України оголосило про запуск електронного Реєстру базової мережі закладів культури — нової цифрової платформи, яка вперше об’єднує всі заклади культури в державі в єдину електронну систему.

Пілотне впровадження розпочинається у Київській та Вінницькій областях, після чого систему буде масштабовано на всю територію України.

«МКСК формує нову управлінську модель. Заклади культури отримують єдиний цифровий ресурс, а держава — інструмент для ухвалення рішень на основі даних. Громади та регіони — прозору систему орієнтації в культурному просторі.

Цей проект — частина масштабної цифрової трансформації сфери культури України, спрямованої на прозорість, ефективність і рівний доступ до культурних послуг для всіх громадян України», - заявили у відомстві.

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