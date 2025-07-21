В Україні запустили електронний Реєстр базової мережі закладів культури

Пілотне впровадження розпочинається у Київській та Вінницькій областях, після чого систему буде масштабовано на всю територію України.

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Міністерство культури та стратегічних комунікацій України оголосило про запуск електронного Реєстру базової мережі закладів культури — нової цифрової платформи, яка вперше об’єднує всі заклади культури в державі в єдину електронну систему.

Пілотне впровадження розпочинається у Київській та Вінницькій областях, після чого систему буде масштабовано на всю територію України.

«МКСК формує нову управлінську модель. Заклади культури отримують єдиний цифровий ресурс, а держава — інструмент для ухвалення рішень на основі даних. Громади та регіони — прозору систему орієнтації в культурному просторі.

Цей проект — частина масштабної цифрової трансформації сфери культури України, спрямованої на прозорість, ефективність і рівний доступ до культурних послуг для всіх громадян України», - заявили у відомстві.

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