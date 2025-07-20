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У Києві жінка, яка збив працівник прокуратури Андрій Молочний, померла в лікарні — генпрокурор

15:07, 20 липня 2025
Андрій Молочний перебував у стані алкогольного сп’яніння, а справу взяв під особистий контроль генеральний прокурор.
У Києві жінка, яка збив працівник прокуратури Андрій Молочний, померла в лікарні — генпрокурор
Фото: Київська міська прокуратура
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Жінка, яку збив працівник прокуратури в Києві, померла в лікарні. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Як відомо, 19 липня на Великій Васильківській у Києві сталася трагедія. Водій у стані алкогольного сп’яніння вилетів на тротуар і збив жінку та намагався втекти з місця події.

За словами генпрокурора, винуватець аварії — Андрій Молочний, працівник прокуратури, державний службовець.

«На жаль, постраждала померла в лікарні. Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблої», — повідомив Кравченко.

Андрію Молочному вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 286-1 КК України — порушення правил дорожнього руху у стані сп’яніння, що призвело до смерті людини. Результат обстеження — 1,77 проміле.

«Ми будемо наполягати  на  застосуванні запобіжного заходу, терміном на 60 діб,  у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Особисто контролюю хід цієї справи, як старший групи прокурорів, починаючи з обрання запобіжного заходу, і підтримуватиму обвинувачення в суді», — наголосив генпрокурор.

Як повідомлялося раніше, у центрі Києва водійка Mercedes влетіла в літню терасу кафе — постраждала відвідувачка закладу.

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ОГП прокуратура ДТП Київ аварія Генеральний прокурор України Руслан Кравченко

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