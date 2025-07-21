На Сумщині викрили директора фірми, який заволодів 1,1 млн грн, призначених на будівництво фортифікацій

В офіційних документах, актах виконаних робіт, були вказані неправдиві відомості про обсяги та вартість виконаних будівельних робіт.

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На Сумщині правоохоронці повідомили про підозру директору одного з підприємств Рівненщини, який привласнив бюджетні кошти у особливо великих розмірах.

Як повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, директор товариства з обмеженою відповідальністю уклав низку договорів з Департаментом капітального будівництва Сумської обласної державної адміністрації на виконання робіт із зведення фортифікаційних споруд на території Сумської області.

Згідно з умовами укладених угод, фінансування робіт здійснювалося за рахунок коштів резервного фонду Державного бюджету України, виділених, зокрема, в межах програм, що координуються Міністерством оборони України.

В подальшому, реалізуючи злочинний умисел, підозрюваний уклав фіктивні договори субпідряду із підконтрольним підприємством за завідомо завищеними цінами. В офіційних документах, актах виконаних робіт, були вказані неправдиві відомості про обсяги та вартість виконаних будівельних робіт.

«У результаті таких дій зловмисник заволодів грошовими коштами з резервного фонду державного бюджету на суму понад 1,1 мільйона гривень», - заявили правоохоронці.

На підставі зібраних доказів директору товариства повідомлено про підозру. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Поліція продовжує досудове розслідування для встановлення усіх обставин правопорушення, а також інших епізодів протиправної діяльності та можливих співучасників.

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