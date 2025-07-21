Практика судів
  1. В Україні

На Сумщині викрили директора фірми, який заволодів 1,1 млн грн, призначених на будівництво фортифікацій

07:54, 21 липня 2025
В офіційних документах, актах виконаних робіт, були вказані неправдиві відомості про обсяги та вартість виконаних будівельних робіт.
На Сумщині викрили директора фірми, який заволодів 1,1 млн грн, призначених на будівництво фортифікацій
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Сумщині правоохоронці повідомили про підозру директору одного з підприємств Рівненщини, який привласнив бюджетні кошти у особливо великих розмірах.

Як повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, директор товариства з обмеженою відповідальністю уклав низку договорів з Департаментом капітального будівництва Сумської обласної державної адміністрації на виконання робіт із зведення фортифікаційних споруд на території Сумської області.

Згідно з умовами укладених угод, фінансування робіт здійснювалося за рахунок коштів резервного фонду Державного бюджету України, виділених, зокрема, в межах програм, що координуються Міністерством оборони України.

В подальшому, реалізуючи злочинний умисел, підозрюваний уклав фіктивні договори субпідряду із підконтрольним підприємством за завідомо завищеними цінами. В офіційних документах, актах виконаних робіт, були вказані неправдиві відомості про обсяги та вартість виконаних будівельних робіт.

«У результаті таких дій зловмисник заволодів грошовими коштами з резервного фонду державного бюджету на суму понад 1,1 мільйона гривень», - заявили правоохоронці.

На підставі зібраних доказів директору товариства повідомлено про підозру. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Поліція продовжує досудове розслідування для встановлення усіх обставин правопорушення, а також інших епізодів протиправної діяльності та можливих співучасників.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Національна поліція

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Заповнити не менше 20% вакансій суддів» до вересня 2025 року: ВККС стала «заручником» плану Ukraine Facility, за який Україна отримує кошти від ЄС

ВККС за планом Ukraine Facility повинна швидко заповнити 20% вакансій суддів до кінця вересня 2025 року, а інакше Україні не зарахують виконання індикатора і, відповідно, держбюджет ризикує недоотримати кошти.

ВККС «по-тихому» переглянула результати кваліфікаційного іспиту у межах конкурсу до апеляційних судів – кандидат отримав допуск до співбесіди

Як виявилося, практичне завдання кандидата в загальний апеляційний суд Комісія взагалі не перевіряла.

Верховна Рада збереться, щоб проголосувати закони, передбачені Ukraine Facility – серед них і перевірка декларацій доброчесності суддів

За словами голови бюджетного комітету Роксолани Підласи, парламент збереться незабаром, аби прийняти пакетом закони в рамках Плану Ukraine Facility, за виконання якого Україні дають кошти європейські партнери.

Урядовий орган зможе зупиняти акти місцевого самоврядування — комітет рекомендував Верховній Раді прийняти закон

Верховна Рада розгляне в другому читанні законопроект «про забезпечення законності актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування», який запроваджує процедуру оперативної зупинки нормативних актів органів місцевого самоврядування – які наслідки це матиме для громадян.

Верховна Рада схвалила законопроект про скасування Житлового кодексу, який розширює підстави для виселення зі службового житла

Припинення трудових відносин буде підставою для виселення зі службового житла – Верховна Рада прийняла за основу законопроект Кабміну про скасування Житлового кодексу.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Костенко
    Дмитро Костенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Бабаєв
    Андрій Бабаєв
    суддя Харківського окружного адміністративного суду