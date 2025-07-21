На Сумщине разоблачили директора фирмы, который присвоил 1,1 млн грн, предназначенных на строительство фортификаций

В официальных документах и актах выполненных работ были указаны недостоверные сведения об объемах и стоимости строительных работ.

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В Сумской области правоохранители сообщили о подозрении директору одного из предприятий Ровенской области, который завладел бюджетными средствами в особо крупных размерах.

Как сообщил Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, директор общества с ограниченной ответственностью заключил ряд договоров с Департаментом капитального строительства Сумской областной военной администрации на выполнение работ по возведению фортификационных сооружений на территории региона.

Согласно условиям заключенных соглашений, финансирование осуществлялось за счет средств резервного фонда Государственного бюджета Украины, выделенных, в частности, в рамках программ, координируемых Министерством обороны.

В дальнейшем, реализуя преступный умысел, подозреваемый заключил фиктивные договоры субподряда с подконтрольным предприятием по заведомо завышенным ценам. В официальных документах и актах выполненных работ были указаны ложные сведения о масштабах и стоимости строительных работ.

«В результате таких действий злоумышленник завладел средствами из резервного фонда госбюджета на сумму свыше 1,1 миллиона гривен», — заявили в полиции.

На основании собранных доказательств директору фирмы сообщено о подозрении. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Полиция продолжает досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения, а также возможных эпизодов противоправной деятельности и соучастников.

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