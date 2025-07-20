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Можно ли самостоятельно начислить и уплатить штрафы за несвоевременную уплату единого взноса — ответ ГНС

16:09, 20 июля 2025
Штрафы за нарушение сроков уплаты ЕСВ насчитывают только контролирующие органы.
Можно ли самостоятельно начислить и уплатить штрафы за несвоевременную уплату единого взноса — ответ ГНС
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Главное управление ГНС в Днепропетровской области разъяснило, может ли субъект хозяйствования самостоятельно начислить и уплатить штрафные санкции за несвоевременную уплату единого взноса.

Согласно п. 2 раздела VII Инструкции о порядке начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, утвержденной приказом Министерства финансов Украины от 20.04.2015 № 449 (с изменениями и дополнениями), контролирующие органы применяют штрафные санкции, в частности за несвоевременную уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (единый взнос) в следующих размерах:

  • за неуплату (неперечисление) или несвоевременную уплату (несвоевременное перечисление) единого взноса на плательщиков, которые допустили указанное нарушение в период до 1 января 2015 года, налагается штраф в размере 10% своевременно неуплаченных сумм;
  • за неуплату (неперечисление) или несвоевременную уплату (несвоевременное перечисление) единого взноса на плательщиков, которые допустили указанное нарушение начиная с 1 января 2015 года и далее, — в размере 20% своевременно неуплаченных сумм. При этом составляется решение о применении штрафных санкций и начислении пени по форме согласно приложению 12 к Инструкции № 449.

Расчет этой финансовой санкции осуществляется на основании данных информационной системы контролирующего органа.

За неуплату, неполную уплату или несвоевременную уплату суммы единого взноса одновременно с выплатой сумм, на которые начисляется единый взнос (авансовых платежей), налагается штраф в размере 10% таких неуплаченных или несвоевременно уплаченных сумм. При этом составляется решение о применении штрафных санкций по форме согласно приложению 15 к Инструкции № 449.

Расчет указанной штрафной санкции осуществляется по данным акта документальной проверки плательщика единого взноса.

Согласно п. 7 раздела VII № 449 решение о начислении пени и применении штрафов, предусмотренных, в частности, в п. 2 раздела VII Инструкции № 449, по результатам рассмотрения акта и других материалов о нарушении принимает должностное лицо контролирующего органа.

По результатам рассмотрения акта документальной проверки решение о начислении пени и применении штрафов принимается в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения плательщику акта проверки, а при наличии возражений плательщика единого взноса к акту проверки — принимается с учетом заключения о результатах рассмотрения возражений к акту проверки.

Следовательно, начисление штрафных санкций в случае своевременно неуплаченных плательщиком сумм единого взноса осуществляется контролирующим органом в порядке и размерах, определенных законодательством.

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