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В Китае открыли клинику, чтобы лечить тех, кто не хочет идти на работу

21:24, 20 июля 2025
Клиника предлагает помощь тем, кто из-за усталости или стресса больше не может заставить себя работать.
В Китае открыли клинику, чтобы лечить тех, кто не хочет идти на работу
Фото: unsplash
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В китайском городе Циньхуандао открылась необычная медицинская служба — «Клиника для тех, кто не хочет ходить на работу». Ее цель — помочь людям, страдающим от профессионального выгорания, эмоционального истощения, тревожности или ощущения бессмысленности своей работы. Об этом сообщает South China Morning Post.

Новый амбулаторный формат был запущен на базе больницы интегративной китайской и западной медицины в провинции Хэбэй.

Идея клиники выросла из ранее створенного проекта — «Клиники для тех, кто не хочет ходить в школу», открытой для поддержки детей с эмоциональными трудностями и стрессом, связанным с учебой. Как рассказывают медики, именно родители, которые водили туда своих детей, предложили создать аналогичную услугу для взрослых.

«Раньше, когда родители приходили с детьми в нашу «школьную» клинику, многие спрашивали: «А для взрослых есть что-то подобное? Мы тоже не хотим идти на работу», — рассказала Юэ Лимин, заведующая отделением сна и психологии больницы и руководитель новой клиники.

По ее словам, специалисты оказывают помощь людям, которые испытывают хроническую усталость, эмоциональную нестабильность или утратили мотивацию к труду. При этом в клинике стараются избегать формальных диагнозов вроде «тревожное расстройство» или «депрессия», чтобы снизить давление и избежать стигматизации пациентов.

«Мы специально выбрали такое название — чтобы людям было проще сделать первый шаг и обратиться за помощью. Ведь за внешними симптомами часто скрываются сложные психологические или социальные причины. Наша задача — выявить их, оценить состояние, поставить точный диагноз и предложить индивидуальное лечение», — объясняет Юэ.

Диагностика включает в себя беседу с пациентом, а также медицинское обследование, чтобы исключить физиологические причины, такие как гипертиреоз. После этого составляется персонализированный план терапии.

Несмотря на широкий резонанс в социальных сетях, поток пациентов в клинику пока остается невысоким.

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Китай

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