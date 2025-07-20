У Китаї відкрили клініку, щоб лікувати тих, хто не хоче йти на роботу

Клініка пропонує допомогу тим, хто через втому чи стрес більше не може змусити себе працювати.

Фото: unsplash

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У китайському місті Ціньхуандао відкрилася незвична медична установа — «Клініка для тих, хто не хоче ходити на роботу». Її мета — допомогти людям, які страждають від професійного вигорання, емоційного виснаження, тривожності або вважають свою роботу беззмістовною. Про це повідомляє South China Morning Post.

Новий напрям амбулаторної допомоги з’явився на базі лікарні традиційної китайської та західної медицини провінції Хебей.

Ідея виникла на основі попереднього проекту — «Клініки для тих, хто не хоче йти до школи», яку заснували для підтримки дітей з емоційними труднощами та навчальним стресом. Власне, саме батьки, які приводили туди своїх дітей, і запропонували створити подібну послугу для дорослих.

«Раніше, коли батьки приходили з дітьми до нашої «шкільної» клініки, багато хто питав: «А для дорослих є щось подібне? Ми теж не хочемо йти на роботу», — розповіла директорка відділення сну та психології лікарні Юе Лімін, яка очолює нову клініку.

За її словами, фахівці надають підтримку людям, які відчувають хронічну втому, емоційну нестабільність або втратили мотивацію до праці. Водночас у клініці уникають діагнозів на кшталт «тривожний розлад» чи «депресія», аби зменшити тиск і сором, які часто відчувають пацієнти.

«Ми навмисне обрали таку назву — щоб пацієнти не боялися зробити перший крок і звернутися по допомогу. За поверхневими симптомами часто стоять складні психологічні чи соціальні причини. Наше завдання — виявити їх, провести оцінку стану, поставити точний діагноз і надати індивідуальне лікування», — пояснює Юе.

Діагностика включає бесіду з пацієнтом, а також медичне обстеження, аби виключити фізіологічні захворювання, наприклад, гіпертиреоз. Після цього лікарі складають персоналізований план терапії.

Попри широкий резонанс у соцмережах, відвідуваність клініки поки що невисока.

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