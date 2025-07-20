Добір на посаду судді місцевого суду — оприлюднили кодовані результати тестування з історії української державності за 19 липня

ВККС оприлюднила кодовані результати тестування за 19 липня стосовно 940 осіб.

Фото: vkksu.gov.ua

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Вища кваліфікаційна комісія суддів України нагадала, що з 15 до 24 липня стосовно 8 432 учасників триває проведення тестування знань з історії української державності як перший етап кваліфікаційного іспиту у межах добору на посаду судді місцевого суду.

Мінімально допустимий бал тестування – 26 балів.

Максимальний бал тестування – 40 балів.

Встановлено кодовані результати тестування за 19 липня стосовно 940 осіб:

1) не набрали мінімально допустимого бала тестування – 16 осіб;

2) набрали мінімально допустимий бал – 924 осіб:

від 26 до 30 балів – 23 осіб;

від 31 до 35 балів – 100 осіб;

від 36 до 40 балів – 801 особи.

До другого етапу кваліфікаційного іспиту (тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації відповідного суду) допускатимуться за рейтингом не більше 7 200 осіб, які набрали не менше 26 балів.

Станом на 19 липня встановлено результати тестування знань з історії української державності 4683 осіб:

1) не набрали мінімально допустимого бала тестування – 83 осіб;

2) набрали мінімально допустимий бал – 4599 осіб:

від 26 до 30 балів – 150 осіб;

від 31 до 35 балів – 498 осіб;

від 36 до 40 балів – 3951 особи.

3) відмова від складання кваліфікаційного іспиту – 1.

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