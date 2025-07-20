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Зеленський обговорив з очільником Нафтогазу Корецьким шляхи виконання арбітражних рішень на користь України

14:02, 20 липня 2025
Володимир Зеленський повідомив, що наразі вже кілька позитивних рішень міжнародних арбітражів на загальну суму 6,9 мільярда доларів.
Зеленський обговорив з очільником Нафтогазу Корецьким шляхи виконання арбітражних рішень на користь України
Фото: bbc.co.uk
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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів зустріч з очільником Нафтогазу Сергієм Корецьким, з яким обговорили шляхи виконання арбітражних рішень на користь України.

«У контексті підготовки наради з українськими послами та оновлення завдань для української дипломатії обговорили шляхи виконання арбітражних рішень на користь України. На даний час маємо вже кілька позитивних рішень міжнародних арбітражів на загальну суму 6,9 мільярда доларів. Це абсолютно справедливі рішення, які демонструють відповідальність Росії та Газпрому й утверджують силу міжнародного права. Готуємо конкретні кроки для стягнення цих коштів, і завтра українські посли отримають відповідні доручення», - сказав Глава Держави.

Також Зеленський додав, що обговорили з Сергієм Корецьким підготовку до нового опалювального сезону й домовленості з партнерами в Європі та з міжнародними фінансовими організаціями, які необхідні для стійкості України.

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