Назвали пляжі у Києві, де якість води безпечна для купання

У МОЗ перерахувало пляжі, де якість води безпечна для купання.

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Міністерство охорони здоров'я України повідомило, на яких пляжах у Києві якість води безпечна для купання, а де купатися не рекомендується.

У відомстві оприлюднили результати лабораторних досліджень проб води, відібраних 11–17 липня 2025 року з річок і водойм у межах офіційних пляжних зон.

При цьому у МОЗ підкреслюють, що офіційно пляжний сезон у Києві не відкрито.

Де якість води безпечна для купання:

Пляжі «Веселка», «Дитячий», «Золотий», «Молодіжний», «Передмістна слобідка», «Центральний» на р. Дніпро та «Тельбін».

Де купатися не рекомендується:

Пляжі «Венеція», «Райдуга», «Троєщина», «Чорторий», «Галерний», «Вербний», «Пуща-Водиця», «Острів Оболонь».

У МОЗ додали, відпочивати та купатися безпечно лише у спеціально визначених і обладнаних для цього місцях.

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