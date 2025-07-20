Назвали пляжі у Києві, де якість води безпечна для купання

Міністерство охорони здоров'я України повідомило, на яких пляжах у Києві якість води безпечна для купання, а де купатися не рекомендується.
У відомстві оприлюднили результати лабораторних досліджень проб води, відібраних 11–17 липня 2025 року з річок і водойм у межах офіційних пляжних зон.
При цьому у МОЗ підкреслюють, що офіційно пляжний сезон у Києві не відкрито.
Де якість води безпечна для купання:
Пляжі «Веселка», «Дитячий», «Золотий», «Молодіжний», «Передмістна слобідка», «Центральний» на р. Дніпро та «Тельбін».
Де купатися не рекомендується:
Пляжі «Венеція», «Райдуга», «Троєщина», «Чорторий», «Галерний», «Вербний», «Пуща-Водиця», «Острів Оболонь».
У МОЗ додали, відпочивати та купатися безпечно лише у спеціально визначених і обладнаних для цього місцях.
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