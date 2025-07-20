Трамп закликав Сенат не йти на літні канікули, щоб затвердити його кандидатів на держпосади

Дональд Трамп звернувся до Сенату з проханням не переривати роботу на літні канікули.

Джерело фото: Donald J. Trump / Facebook

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Президент США Дональд Трамп закликав Сенат не йти на літні канікули, щоб затвердити запропоновані ним кандидатури на державні посади. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Truth Social.

Трамп звернувся до лідера більшості в Сенаті республіканця Джона Туна. «Сподіваюся, що дуже талановитий Джон Тун, який здобув численні перемоги за останні два тижні, а насправді за останні шість місяців, скасує серпневі канікули (і довгі вихідні), щоб затвердити моїх неймовірних номінантів».

Сенатори мають затвердити шістьох номінантів, яких висунув Трамп. Але у серпні у сенаторів заплановані канікули.

Серед ключових кандидатів, яких мають затвердити - юрист із Міністерства юстиції Еміль Бов на посаду судді федерального апеляційного суду та колишня ведуча телеканалу Fox News Джанін Пірро на посаду головного федерального прокурора в окрузі Вашингтона.

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