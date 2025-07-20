Трамп призвал Сенат не уходить на летние каникулы, чтобы утвердить его кандидатов на госдолжности

Президент США Дональд Трамп призвал Сенат не уходить на летние каникулы, чтобы утвердить предложенные им кандидатуры на государственные должности. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.
Трамп обратился к лидеру большинства в Сенате, республиканцу Джону Туну. «Надеюсь, что очень талантливый Джон Тун, который одержал немало побед за последние две недели, а по сути — за последние шесть месяцев, отменит августовские каникулы (и длинные выходные), чтобы утвердить моих невероятных номинантов».
Сенаторам предстоит утвердить шестерых кандидатов, выдвинутых Трампом. Однако на август у сенаторов запланированы каникулы.
Среди ключевых кандидатов — юрист Минюста Эмиль Бов, предложенный на должность судьи федерального апелляционного суда, и бывшая ведущая телеканала Fox News Джанин Пирро, номинированная на пост главного федерального прокурора округа Вашингтон.
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