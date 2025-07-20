Трамп призвал Сенат не уходить на летние каникулы, чтобы утвердить его кандидатов на госдолжности

Дональд Трамп обратился к Сенату с просьбой не прерывать работу на время летних каникул.

Источник фото: Donald J. Trump / Facebook

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Президент США Дональд Трамп призвал Сенат не уходить на летние каникулы, чтобы утвердить предложенные им кандидатуры на государственные должности. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

Трамп обратился к лидеру большинства в Сенате, республиканцу Джону Туну. «Надеюсь, что очень талантливый Джон Тун, который одержал немало побед за последние две недели, а по сути — за последние шесть месяцев, отменит августовские каникулы (и длинные выходные), чтобы утвердить моих невероятных номинантов».

Сенаторам предстоит утвердить шестерых кандидатов, выдвинутых Трампом. Однако на август у сенаторов запланированы каникулы.

Среди ключевых кандидатов — юрист Минюста Эмиль Бов, предложенный на должность судьи федерального апелляционного суда, и бывшая ведущая телеканала Fox News Джанин Пирро, номинированная на пост главного федерального прокурора округа Вашингтон.

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