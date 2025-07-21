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В Киеве наказали водителя, который проехал по полосе для общественного транспорта — видео

07:00, 21 июля 2025
В столице привлекли к ответственности нарушителя.
В Киеве наказали водителя, который проехал по полосе для общественного транспорта — видео
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В Печерском районе Киева наказали водителя автомобиля Ford, который проехал по полосе для общественного транспорта.

Как сообщила патрульная полиция Киева, инспекторы остановили водителя, провели с ним профилактическую беседу о недопущении подобных случаев в будущем и вынесли в его адрес постановление по ч. 3 ст. 122 (Движение по полосе общественного транспорта) КоАП.

В полиции напомнили, что согласно п. 17.1 ПДД Украины, на дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, обозначенной дорожным знаком 5.11, запрещаются движение и остановка других транспортных средств на этой полосе.

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Национальная полиция Киев

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