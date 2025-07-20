Илон Маск анонсировал Baby Grok — приложение с искусственным интеллектом для детей

Илон Маск готовит новый проект — приложение с детским контентом на базе искусственного интеллекта. Как сообщил миллиардер в соцсети X, новинка будет называться Baby Grok.
«Мы в xAI собираемся создать Baby Grok — приложение, посвященное детскому контенту», — написал Маск.
Пока подробностей о проекте немного. Известно лишь, что над ним работает стартап Маска xAI — тот самый, что стоит за созданием чат-бота Grok.
В этом месяце компания уже представила четвертую версию своего ИИ-ассистента — Grok 4 — менее чем через несколько месяцев после предыдущей версии, демонстрируя рекордные темпы разработки.
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