Илон Маск анонсировал Baby Grok — приложение с искусственным интеллектом для детей

Новый продукт ориентирован на детскую аудиторию и расширяет линейку ШИ разработок компании после запуска Grok 4.

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Илон Маск готовит новый проект — приложение с детским контентом на базе искусственного интеллекта. Как сообщил миллиардер в соцсети X, новинка будет называться Baby Grok.

«Мы в xAI собираемся создать Baby Grok — приложение, посвященное детскому контенту», — написал Маск.

Пока подробностей о проекте немного. Известно лишь, что над ним работает стартап Маска xAI — тот самый, что стоит за созданием чат-бота Grok.

В этом месяце компания уже представила четвертую версию своего ИИ-ассистента — Grok 4 — менее чем через несколько месяцев после предыдущей версии, демонстрируя рекордные темпы разработки.

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