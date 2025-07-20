Ілон Маск анонсував Baby Grok — застосунок зі штучним інтелектом для дітей

Новий продукт орієнтований на дитячу аудиторію та розширює лінійку ШІ-розробок компанії після запуску Grok 4.

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Ілон Маск готує новий проєкт — застосунок із дитячим контентом на базі штучного інтелекту. Як повідомив мільярдер у соцмережі X, новинка називатиметься Baby Grok.

«Ми в xAI збираємося створити Baby Grok – застосунок, присвячений дитячому контенту», – написав Маск.

Поки що подробиць про проєкт небагато. Відомо лише, що над ним працює стартап Маска xAI — той самий, який стоїть за створенням чат-бота Grok.

Цього місяця компанія вже презентувала четверту версію свого ШІ-асистента — Grok 4 — менш ніж за кілька місяців після попередньої ітерації, демонструючи рекордні темпи розробки.

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