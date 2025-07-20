У Бангладеш жінка повідомила про бомбу в літаку, щоб зірвати втечу одруженого сина з коханкою

Чоловік хотів полетіти до іншої країни, покинувши дружину.

Фото: unsplash

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У Бангладеш мати зробила хибне повідомлення про бомбу на борту літака, щоб завадити своєму одруженому сину вилетіти до Непалу разом із ймовірною коханкою. Інцидент призвів до кількагодинної затримки рейсу та масштабної спецоперації, проте вибухівки на борту не виявили. Про це повідомляє Dhaka Tribune.

Інцидент стався 19 липня. Анонімний дзвінок надійшов до диспетчерів повітряного руху з попередженням про вибухівку на борту рейсу BG-373 авіакомпанії Biman Bangladesh Airlines, який мав відправитись із Дацци до Катманду. На борту перебували 142 пасажири та 7 членів екіпажу. Літак уже рухався злітною смугою, коли його терміново зупинили.

До перевірки залучили військових, вибухотехніків, кінологів і спецпідрозділи. Усі пасажири були евакуйовані та пройшли додаткову перевірку. Під час огляду літака та багажу жодних вибухових пристроїв не виявлено.

Як розповів очільник спеціальної служби швидкого реагування RAB (Rapid Action Battalion) Шахідур Рахман, протягом ночі вдалося встановити, що за фейковим викликом стоїть мати одного з пасажирів — чоловіка на ім’я Імон. Він збирався летіти до Непалу з жінкою, з якою, за словами правоохоронців, мав позашлюбні стосунки.

Його дружина та мати дізналися про це та намагалися завадити поїздці, але не змогли. Тоді знайомий Імона на ім’я Імран порадив матері подзвонити з погрозою про бомбу — мовляв, це змусить скасувати рейс. Вона скористалася порадою.

Наразі затримано трьох осіб, причетних до інциденту.

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