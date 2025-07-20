В Бангладеш женщина сообщила о бомбе в самолете, чтобы сорвать побег женатого сына с любовницей

Мужчина хотел улететь в другую страну, бросив жену.

Фото: unsplash

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В Бангладеш мать сделала ложное сообщение о бомбе на борту самолета, чтобы не допустить вылета своего женатого сына в Непал вместе с предполагаемой любовницей. Инцидент привел к многочасовой задержке рейса и масштабной спецоперации, однако взрывчатки на борту не обнаружили. Об этом сообщает Dhaka Tribune.

Инцидент произошел 19 июля. Анонимный звонок поступил диспетчерам воздушного движения с предупреждением о взрывном устройстве на борту рейса BG-373 авиакомпании Biman Bangladesh Airlines, который должен был отправиться из Дакки в Катманду. На борту находились 142 пассажира и 7 членов экипажа. Самолет уже начал выруливать на взлетную полосу, когда его экстренно остановили.

К проверке были привлечены военные, взрывотехники, кинологи и спецподразделения. Все пассажиры были эвакуированы и прошли дополнительную проверку. В ходе осмотра самолета и багажа никаких взрывных устройств не обнаружили.

Как рассказал глава спецподразделения быстрого реагирования RAB (Rapid Action Battalion) Шахидур Рахман, в течение ночи удалось установить, что за ложным сообщением стоит мать одного из пассажиров — мужчины по имени Имон. Он собирался вылететь в Непал с женщиной, с которой, по словам правоохранителей, состоял во внебрачных отношениях.

Его жена и мать узнали об этом и пытались помешать поездке, но безуспешно. Тогда знакомый Имона по имени Имран посоветовал матери позвонить и сообщить о бомбе — мол, это заставит отменить рейс. Она последовала этому совету.

На данный момент задержаны три человека, причастные к инциденту.

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