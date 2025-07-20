Практика судов
  1. В мире

В Бангладеш женщина сообщила о бомбе в самолете, чтобы сорвать побег женатого сына с любовницей

21:06, 20 июля 2025
Мужчина хотел улететь в другую страну, бросив жену.
В Бангладеш женщина сообщила о бомбе в самолете, чтобы сорвать побег женатого сына с любовницей
Фото: unsplash
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Бангладеш мать сделала ложное сообщение о бомбе на борту самолета, чтобы не допустить вылета своего женатого сына в Непал вместе с предполагаемой любовницей. Инцидент привел к многочасовой задержке рейса и масштабной спецоперации, однако взрывчатки на борту не обнаружили. Об этом сообщает Dhaka Tribune.

Инцидент произошел 19 июля. Анонимный звонок поступил диспетчерам воздушного движения с предупреждением о взрывном устройстве на борту рейса BG-373 авиакомпании Biman Bangladesh Airlines, который должен был отправиться из Дакки в Катманду. На борту находились 142 пассажира и 7 членов экипажа. Самолет уже начал выруливать на взлетную полосу, когда его экстренно остановили.

К проверке были привлечены военные, взрывотехники, кинологи и спецподразделения. Все пассажиры были эвакуированы и прошли дополнительную проверку. В ходе осмотра самолета и багажа никаких взрывных устройств не обнаружили.

Как рассказал глава спецподразделения быстрого реагирования RAB (Rapid Action Battalion) Шахидур Рахман, в течение ночи удалось установить, что за ложным сообщением стоит мать одного из пассажиров — мужчины по имени Имон. Он собирался вылететь в Непал с женщиной, с которой, по словам правоохранителей, состоял во внебрачных отношениях.

Его жена и мать узнали об этом и пытались помешать поездке, но безуспешно. Тогда знакомый Имона по имени Имран посоветовал матери позвонить и сообщить о бомбе — мол, это заставит отменить рейс. Она последовала этому совету.

На данный момент задержаны три человека, причастные к инциденту.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

авиация

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Правительственный орган сможет останавливать акты местного самоуправления — комитет рекомендовал Верховной Раде принять закон

Верховная Рада рассмотрит во втором чтении законопроект «об обеспечении законности актов органов и должностных лиц местного самоуправления», который вводит процедуру оперативной остановки нормативных актов органов местного самоуправления. Какие последствия это будет иметь для граждан.

Верховная Рада одобрила законопроект об отмене Жилищного кодекса, который расширяет основания для выселения из служебного жилья

Прекращение трудовых отношений будет основанием для выселения из служебного жилья – Верховная Рада приняла за основу законопроект Кабмина об отмене Жилищного кодекса.

Санкции не будут распространяться на перечисление средств на счета Кабмина, открытые для привлечения добровольных взносов – Рада рассмотрит законопроект

Финальная редакция законопроекта об уголовном наказании за обход санкций предусматривает, что санкции не будут распространяться на перечисление средств на специальный счет Нацбанка для сбора средств в поддержку ВСУ или на счета Кабмина, министерств, открытые для привлечения добровольных взносов.

Верховной Раде предлагают расширить основания для признания незаконными сделок с имуществом, совершенных на основании актов местного самоуправления

Суд сможет признать незаконными сделки, совершенные на основе актов органов или должностных лиц местного самоуправления, которые признаны незаконными, несмотря на то, что участники таких сделок не знали и не могли знать о незаконности таких решений – Комитет рекомендовал законопроект об «обеспечении законности актов органов и должностных лиц местного самоуправления».

Предоставление преимуществ недопустимо – Минобороны не поддержало законопроект о разрешении временно бронировать мужчин, не состоящих на учете в ТЦК

Минобороны предоставило критические замечания на законопроект, по которому военнообязанным, нарушившим законодательство о мобилизации – в частности, находящимся в «розыске» ТЦК, разрешат оформлять бронирование на критически важных предприятиях.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валентина Юрченко
    Валентина Юрченко
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олександр Мельник
    Олександр Мельник
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду