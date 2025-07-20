Неуплата алиментов — какую ответственность несет должник

Должнику грозят штрафы, ограничение прав, принудительные работы или даже уголовная ответственность за злостное уклонение от уплаты алиментов.

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Алименты — это обязанность, закреплённая законом. Государство имеет чёткие механизмы воздействия на тех, кто эту обязанность игнорирует. В Западном межрегиональном управлении Министерства юстиции напомнили, какую ответственность несёт должник за неуплату алиментов.

К неплательщикам алиментов применяются ряд ограничительных мер, финансовых санкций и видов ответственности, в частности:

гражданско-правовая: штрафы — предусмотрены ч. 14 ст. 71 Закона Украины «Об исполнительном производстве» и пеня (1% за каждый день просрочки) и др.;

административная: протокол по ст. 183¹ КУоАП — если должник не работает и имеет задолженность более 6 месяцев, суд может назначить общественно полезные работы — уборка, ремонт, благоустройство и т.п.;

уголовная: злостное уклонение — уголовное производство.

Ст. 164 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание за злостное уклонение от уплаты алиментов:

общественные работы (от 80 до 120 часов) или пробационный надзор (до 2 лет), либо ограничение свободы (до 2 лет).

В случае повторного осуждения по этой статье:

общественные работы (от 120 до 240 часов) или надзор (2–3 года), либо ограничение свободы (2–3 года).

Злостным уклонением считается, в частности, сокрытие доходов, смена места жительства или работы без уведомления исполнителя, что привело к задолженности за три месяца (примечание к ст. 164 УКУ).

Уголовное производство осуществляется в форме частного обвинения — только на основании заявления потерпевшего (п. 1 ч. 1 ст. 477 УПК Украины).

Какие ограничительные меры применяются к должникам?

Если размер задолженности по алиментам превышает 4 месяца (3 месяца — для родителей тяжело больного ребёнка или ребёнка с инвалидностью), исполнитель выносит постановления о запрете:

выезда за пределы Украины;

управления транспортными средствами;

пользования оружием;

охоты.

Какие финансовые санкции применяются к должникам?

Законом предусмотрено наложение штрафа за неуплату алиментов в зависимости от суммы задолженности. При наличии задолженности, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за:

один год — исполнитель выносит постановление о штрафе в размере 20% суммы задолженности по алиментам;

два года — 30% суммы задолженности по алиментам;

три года — 50% суммы задолженности по алиментам.

Родители, задолжавшие детям алименты более 3 месяцев, вносятся в Единый реестр должников. А это автоматически означает: блокировку счетов, запрет на заключение договоров, невозможность перерегистрации автомобиля.

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