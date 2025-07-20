Неуплата алиментов — какую ответственность несет должник

Алименты — это обязанность, закреплённая законом. Государство имеет чёткие механизмы воздействия на тех, кто эту обязанность игнорирует. В Западном межрегиональном управлении Министерства юстиции напомнили, какую ответственность несёт должник за неуплату алиментов.
К неплательщикам алиментов применяются ряд ограничительных мер, финансовых санкций и видов ответственности, в частности:
Ст. 164 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание за злостное уклонение от уплаты алиментов:
В случае повторного осуждения по этой статье:
Злостным уклонением считается, в частности, сокрытие доходов, смена места жительства или работы без уведомления исполнителя, что привело к задолженности за три месяца (примечание к ст. 164 УКУ).
Уголовное производство осуществляется в форме частного обвинения — только на основании заявления потерпевшего (п. 1 ч. 1 ст. 477 УПК Украины).
Какие ограничительные меры применяются к должникам?
Если размер задолженности по алиментам превышает 4 месяца (3 месяца — для родителей тяжело больного ребёнка или ребёнка с инвалидностью), исполнитель выносит постановления о запрете:
Какие финансовые санкции применяются к должникам?
Законом предусмотрено наложение штрафа за неуплату алиментов в зависимости от суммы задолженности. При наличии задолженности, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за:
Родители, задолжавшие детям алименты более 3 месяцев, вносятся в Единый реестр должников. А это автоматически означает: блокировку счетов, запрет на заключение договоров, невозможность перерегистрации автомобиля.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.