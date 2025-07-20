Назвали пляжи в Киеве, где качество воды безопасно для купания

В Минздраве перечислили пляжи, где качество воды безопасно для купания.

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Министерство охраны здоровья Украины сообщило, на каких пляжах в Киеве качество воды безопасно для купания, а где от этого лучше воздержаться.

Ведомство обнародовало результаты лабораторных исследований проб воды, взятых в период с 11 по 17 июля 2025 года из рек и водоемов в пределах официальных пляжных зон.

При этом в МОЗ подчеркивают, что официально пляжный сезон в Киеве не открыт.

Где качество воды безопасно для купания:

Пляжи «Веселка», «Детский», «Золотой», «Молодежный», «Переяславская слободка», «Центральный» на р. Днепр и «Тельбин».

Где купаться не рекомендуется:

Пляжи «Венеция», «Радуга», «Троещина», «Черторый», «Галерный», «Вербный», «Пуща-Водица», «Остров Оболонь».

В МОЗ добавили, что отдыхать и купаться безопасно только в специально определенных и оборудованных для этого местах.

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