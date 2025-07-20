Зеленский обсудил с главой Нафтогаза Корецким пути исполнения арбитражных решений в пользу Украины

Владимир Зеленский сообщил, что уже есть несколько положительных решений международных арбитражей на общую сумму 6,9 миллиарда долларов.

Фото: bbc.co.uk

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел встречу с главой Нафтогаза Сергеем Корецким, на которой обсудили пути реализации арбитражных решений в пользу Украины.

«В контексте подготовки совещания с украинскими послами и обновления задач для украинской дипломатии обсудили пути исполнения арбитражных решений в интересах Украины. На данный момент у нас уже есть несколько положительных решений международных арбитражей на общую сумму 6,9 миллиарда долларов. Это абсолютно справедливые решения, которые демонстрируют ответственность России и Газпрома и утверждают силу международного права. Готовим конкретные шаги по взысканию этих средств, и завтра украинские послы получат соответствующие поручения», — заявил Глава государства.

Также Зеленский добавил, что обсудил с Сергеем Корецким подготовку к новому отопительному сезону, а также договоренности с партнерами в Европе и международными финансовыми организациями, необходимые для устойчивости Украины.

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