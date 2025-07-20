Добор на должность судьи местного суда — опубликованы кодированные результаты тестирования по истории украинской государственности за 19 июля

ВККС опубликовала кодированные результаты тестирования за 19 июля в отношении 940 человек.

Фото: vkksu.gov.ua

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Высшая квалификационная комиссия судей Украины напомнила, что с 15 по 24 июля проходит тестирование знаний по истории украинской государственности как первый этап квалификационного экзамена в рамках добора на должность судьи местного суда. В испытаниях участвуют 8 432 кандидата.

Минимально допустимый балл тестирования — 26 баллов.

Максимальный балл — 40 баллов.

По результатам тестирования, проведенного 19 июля, кодированные баллы получены 940 участниками:

не набрали минимально допустимого балла — 16 человек; набрали минимально допустимый балл — 924 человека, из них:

от 26 до 30 баллов — 23 человека;

от 31 до 35 баллов — 100 человек;

от 36 до 40 баллов — 801 человек.

Ко второму этапу квалификационного экзамена (тестирование общих правовых знаний и знаний по специализации соответствующего суда) будут допущены по рейтингу не более 7 200 человек, набравших не менее 26 баллов.

По состоянию на 19 июля установлены результаты тестирования по истории украинской государственности для 4 683 человек:

не набрали минимально допустимого балла — 83 человека; набрали минимально допустимый балл — 4 599 человек, из них:

от 26 до 30 баллов — 150 человек;

от 31 до 35 баллов — 498 человек;

от 36 до 40 баллов — 3 951 человек;

3. отказ от сдачи квалификационного экзамена — 1 человек.

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