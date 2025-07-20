Добор на должность судьи местного суда — опубликованы кодированные результаты тестирования по истории украинской государственности за 19 июля

Высшая квалификационная комиссия судей Украины напомнила, что с 15 по 24 июля проходит тестирование знаний по истории украинской государственности как первый этап квалификационного экзамена в рамках добора на должность судьи местного суда. В испытаниях участвуют 8 432 кандидата.
Минимально допустимый балл тестирования — 26 баллов.
Максимальный балл — 40 баллов.
По результатам тестирования, проведенного 19 июля, кодированные баллы получены 940 участниками:
Ко второму этапу квалификационного экзамена (тестирование общих правовых знаний и знаний по специализации соответствующего суда) будут допущены по рейтингу не более 7 200 человек, набравших не менее 26 баллов.
По состоянию на 19 июля установлены результаты тестирования по истории украинской государственности для 4 683 человек:
3. отказ от сдачи квалификационного экзамена — 1 человек.
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