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Добор на должность судьи местного суда — опубликованы кодированные результаты тестирования по истории украинской государственности за 19 июля

14:38, 20 июля 2025
ВККС опубликовала кодированные результаты тестирования за 19 июля в отношении 940 человек.
Добор на должность судьи местного суда — опубликованы кодированные результаты тестирования по истории украинской государственности за 19 июля
Фото: vkksu.gov.ua
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Высшая квалификационная комиссия судей Украины напомнила, что с 15 по 24 июля проходит тестирование знаний по истории украинской государственности как первый этап квалификационного экзамена в рамках добора на должность судьи местного суда. В испытаниях участвуют 8 432 кандидата.

Минимально допустимый балл тестирования — 26 баллов.

Максимальный балл — 40 баллов.

По результатам тестирования, проведенного 19 июля, кодированные баллы получены 940 участниками:

  1. не набрали минимально допустимого балла — 16 человек;
  2. набрали минимально допустимый балл — 924 человека, из них:
  • от 26 до 30 баллов — 23 человека;
  • от 31 до 35 баллов — 100 человек;
  • от 36 до 40 баллов — 801 человек.

Ко второму этапу квалификационного экзамена (тестирование общих правовых знаний и знаний по специализации соответствующего суда) будут допущены по рейтингу не более 7 200 человек, набравших не менее 26 баллов.

По состоянию на 19 июля установлены результаты тестирования по истории украинской государственности для 4 683 человек:

  1. не набрали минимально допустимого балла — 83 человека;
  2. набрали минимально допустимый балл — 4 599 человек, из них:
  • от 26 до 30 баллов — 150 человек;
  • от 31 до 35 баллов — 498 человек;
  • от 36 до 40 баллов — 3 951 человек;

      3. отказ от сдачи квалификационного экзамена — 1 человек.

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суд судья ВККС

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