В Киеве женщина, которую сбил сотрудник прокуратуры Андрей Молочный, скончалась в больнице — генпрокурор

Андрей Молочный находился в состоянии алкогольного опьянения, а дело взяло под личный контроль генеральный прокурор.

Фото: Киевская городская прокуратура

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Женщина, которую сбил сотрудник прокуратуры в Киеве, скончалась в больнице. Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Как известно, 19 июля на улице Большой Васильковской в Киеве произошла трагедия. Водитель в состоянии алкогольного опьянения выехал на тротуар, сбил женщину и попытался скрыться с места происшествия.

По словам генпрокурора, виновник аварии — Андрей Молочный, сотрудник прокуратуры, государственный служащий.

«К сожалению, пострадавшая умерла в больнице. Мои искренние соболезнования родным и близким погибшей», — сообщил Кравченко.

Андрею Молочному уже сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 286-1 УК Украины — нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека. Результат обследования — 1,77 промилле.

«Мы будем настаивать на применении меры пресечения сроком на 60 суток в виде содержания под стражей без определения залога.

Я лично контролирую ход этого дела как старший группы прокуроров — начиная с избрания меры пресечения и до поддержания обвинения в суде», — подчеркнул генпрокурор.

Как сообщалось ранее, в центре Киева водитель Mercedes влетела в летнюю террасу кафе - пострадала посетительница заведения.

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