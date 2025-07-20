У Сарнах шахраї виманили у жінки 14 тисяч під виглядом «грошової допомоги від держави»

Жінка перейшла за посиланням з оголошення у соцмережі, авторизувалася в банківському додатку й втратила кошти з рахунку.

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У мережі все частіше з’являються оголошення на кшталт «Отримай грошову допомогу від держави». За привабливими заголовками ховаються шахрайські схеми, які дають зловмисникам доступ до банківських рахунків громадян. Про це попереджає поліція Рівненщини.

Жертвою однієї з них стала 24-річна мешканка міста Сарни. У соцмережі вона побачила оголошення про нібито фінансову допомогу для українців і перейшла за посиланням. Далі — вхід у мобільний банківський застосунок і підтвердження даних.

На екрані з’явилася її персональна інформація, і вона натиснула «підтвердити». Після цього з її рахунку зникло 14 тисяч гривень.

Уже після цього жінка зрозуміла, що стала жертвою афери.

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