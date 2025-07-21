У Мін’юсті пояснили, як припинити членство в громадському об’єднанні зі статусом юридичної особи

Кожна особа має право в будь-який момент припинити членство в громадському об’єднанні зі статусом юридичної особи.

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Міністерство юстиції України пояснило, як припинити членство в громадському об’єднанні зі статусом юридичної особи.

Відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання», участь у таких організаціях є добровільною. Це означає, що кожна особа має право в будь-який момент припинити членство — достатньо подати заяву до статутного органу об’єднання. Членство припиняється з моменту подання заяви та не потребує додаткового погодження чи окремих рішень. З цього ж моменту припиняються повноваження особи на виборних посадах у громадському об’єднанні.

У разі припинення членства особою, яка входить до керівного органу об’єднання, для внесення змін до відомостей у Єдиному державному реєстрі необхідно подати копію заяви з відміткою про її прийняття. Документи подаються до міжрегіонального управління Міністерства юстиції України за місцем реєстрації юридичної особи, крім громадських об’єднань, які зареєстровані у Автономній Республіці Крим, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях, місті Севастополь.

Окремий порядок передбачено для керівника громадського об’єднання та його заступника: їхнє членство припиняється з дня, наступного за днем обрання нових посадовців. Для державної реєстрації відповідних змін подаються документи згідно з вимогами статті 17 Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

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