Подружжя з Малайзії поїхало на курорт, якого не існує — повірили відео, яке згенероване штучним інтелектом

У соцмережах вони побачили фейковий репортаж про мальовничу канатну дорогу та витратили години в дорозі, щоб побачити її на власні очі.

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Пара з Куала-Лумпура проїхала три години до штату Перак, щоб відвідати туристичну атракцію, яка насправді не існує. Про це повідомляє South China Morning Post.

Так, подружжя побачило у соцмережах відео з репортажем про мальовничу канатну дорогу Kuak Skyride, нібито розташовану в містечку Куак Хулу. Авторкою відео була вигадана телеведуча з каналу «TV Rakyat», яка показувала поїздку, спілкувалася з туристами та обідала у ресторані з видом на гори.

Інцидент стався 30 червня: співробітниця готелю у місті Куак розповіла в соцмережах, що до них заселилася літня пара, яка розпитувала про «канатну дорогу». Вони були переконані, що бачили телерепортаж з цієї локації — у відео ведуча демонструвала поїздку, пейзажі, брала інтерв’ю в туристів та вечеряла з видом на гори.

Однак працівниця готелю змушена була пояснити: відео — продукт штучного інтелекту. Жінка була шокована й обурена, пообіцявши «подати до суду» на вигадану журналістку. Навіть після роз’яснень вона не могла повірити, що усі герої відео — теж неіснуючі.

Як повідомляється, інша родина також потрапила в пастку — вони витратили 9 тисяч ринггітів (близько 2 120 доларів), аби орендувати мікроавтобус для поїздки на «курорт».

Користувачі мережі активно обговорюють інцидент. «Навіть молодь може повірити у таке відео, що вже казати про літніх людей», — зазначають коментатори. «Ми потребуємо закону про штучний інтелект якомога швидше», — пишуть інші.

Наразі в Малайзії немає окремого закону, що регулює роботу штучного інтелекту. Лише у грудні 2024 року в країні створили національне агентство з питань ШІ, яке має розробити відповідну політику та нормативи.

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