Мільйони за кордоном, ще понад мільйон без виборчої адреси – у ЦВК заявили про труднощі з визначенням кількості виборців

У ЦВК заявили, що реальну кількість виборців в Україні неможливо визначити.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кількість українських виборців, які потенційно зможуть взяти участь у голосуванні, наразі неможливо точно визначити через значну кількість громадян, що перебувають за кордоном або не мають виборчої адреси. Про це заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик в ефірі національного телемарафону.

За словами Дубовика, відповідно до даних Державного реєстру виборців загальна кількість виборців в Україні перевищує 33 мільйони. Водночас ця цифра є номінальною і не відображає реальної кількості громадян, які зможуть або захочуть скористатися правом голосу.

«За різними даними, тобто Європейського Союзу, уповноваженої ООН в справах біженців, за кордоном перебувають на тих територіях, де ми можемо отримувати інформацію, від 5 до 7,5 мільйонів громадян України», – зазначив Дубовик.

Крім того, за словами заступника голови ЦВК, ще близько 1,4 мільйона українців не мають виборчої адреси, тобто не мають офіційної реєстрації ні в Україні, ні за кордоном, і їхнє фактичне місце перебування невідоме.

Додамо, заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик заявив, що проведення виборів в Україні можливе лише після внесення змін до законодавства, яке має врахувати специфіку повоєнного періоду або виборів після завершення активної фази бойових дій. Наразі ключова роль у цьому процесі належить Верховній Раді.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що обговорив із представниками Верховної Ради можливість проведення виборів під час війни та очікує, що депутати «запропонують йому своє бачення».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.