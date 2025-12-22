  1. В Україні

Мільйони за кордоном, ще понад мільйон без виборчої адреси – у ЦВК заявили про труднощі з визначенням кількості виборців

20:40, 22 грудня 2025
У ЦВК заявили, що реальну кількість виборців в Україні неможливо визначити.
Кількість українських виборців, які потенційно зможуть взяти участь у голосуванні, наразі неможливо точно визначити через значну кількість громадян, що перебувають за кордоном або не мають виборчої адреси. Про це заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик в ефірі національного телемарафону.

За словами Дубовика, відповідно до даних Державного реєстру виборців загальна кількість виборців в Україні перевищує 33 мільйони. Водночас ця цифра є номінальною і не відображає реальної кількості громадян, які зможуть або захочуть скористатися правом голосу.

«За різними даними, тобто Європейського Союзу, уповноваженої ООН в справах біженців, за кордоном перебувають на тих територіях, де ми можемо отримувати інформацію, від 5 до 7,5 мільйонів громадян України», – зазначив Дубовик.

Крім того, за словами заступника голови ЦВК, ще близько 1,4 мільйона українців не мають виборчої адреси, тобто не мають офіційної реєстрації ні в Україні, ні за кордоном, і їхнє фактичне місце перебування невідоме.

Додамо, заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик заявив, що проведення виборів в Україні можливе лише після внесення змін до законодавства, яке має врахувати специфіку повоєнного періоду або виборів після завершення активної фази бойових дій. Наразі ключова роль у цьому процесі належить Верховній Раді.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що обговорив із представниками Верховної Ради можливість проведення виборів під час війни та очікує, що депутати «запропонують йому своє бачення».

