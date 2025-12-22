Миллионы за границей, еще более миллиона без избирательного адреса – в ЦИК заявили о трудностях с определением количества избирателей

В ЦИК заявили, что реальное количество избирателей в Украине невозможно определить.

Количество украинских избирателей, которые потенциально смогут принять участие в голосовании, пока невозможно точно определить из-за значительного количества граждан, находящихся за границей или не имеющих избирательного адреса. Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик в эфире национального телемарафона.

По словам Дубовика, согласно данным Государственного реестра избирателей, общее количество избирателей в Украине превышает 33 миллиона. В то же время эта цифра является номинальной и не отражает реальное количество граждан, которые смогут или захотят воспользоваться правом голоса.

«По разным данным, то есть Европейского Союза, уполномоченной ООН по делам беженцев, за рубежом находятся на тех территориях, где мы можем получать информацию, от 5 до 7,5 миллионов граждан Украины», — отметил Дубовик.

Кроме того, по словам заместителя председателя ЦИК, еще около 1,4 миллиона украинцев не имеют избирательного адреса, то есть не имеют официальной регистрации ни в Украине, ни за рубежом, и их фактическое местонахождение неизвестно.

Добавим, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик заявил, что проведение выборов в Украине возможно лишь после внесения изменений в законодательство, которое должно учитывать специфику послевоенного периода либо выборов после завершения активной фазы боевых действий. В настоящее время ключевая роль в этом процессе принадлежит Верховной Раде.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что обсудил с представителями Верховной Рады возможность проведения выборов во время войны и ожидает, что депутаты «предложат ему свое видение».

