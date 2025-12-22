  1. В Украине

Миллионы за границей, еще более миллиона без избирательного адреса – в ЦИК заявили о трудностях с определением количества избирателей

20:40, 22 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В ЦИК заявили, что реальное количество избирателей в Украине невозможно определить.
Миллионы за границей, еще более миллиона без избирательного адреса – в ЦИК заявили о трудностях с определением количества избирателей
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Количество украинских избирателей, которые потенциально смогут принять участие в голосовании, пока невозможно точно определить из-за значительного количества граждан, находящихся за границей или не имеющих избирательного адреса. Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик в эфире национального телемарафона.

По словам Дубовика, согласно данным Государственного реестра избирателей, общее количество избирателей в Украине превышает 33 миллиона. В то же время эта цифра является номинальной и не отражает реальное количество граждан, которые смогут или захотят воспользоваться правом голоса.

«По разным данным, то есть Европейского Союза, уполномоченной ООН по делам беженцев, за рубежом находятся на тех территориях, где мы можем получать информацию, от 5 до 7,5 миллионов граждан Украины», — отметил Дубовик.

Кроме того, по словам заместителя председателя ЦИК, еще около 1,4 миллиона украинцев не имеют избирательного адреса, то есть не имеют официальной регистрации ни в Украине, ни за рубежом, и их фактическое местонахождение неизвестно.

Добавим, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик заявил, что проведение выборов в Украине возможно лишь после внесения изменений в законодательство, которое должно учитывать специфику послевоенного периода либо выборов после завершения активной фазы боевых действий. В настоящее время ключевая роль в этом процессе принадлежит Верховной Раде.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что обсудил с представителями Верховной Рады возможность проведения выборов во время войны и ожидает, что депутаты «предложат ему свое видение».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

выборы Украина ЦИК граждане граница

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Конкурс на должность судьи КСУ сорвался из-за несоответствия большинства кандидатов

Конкурс на две должности судей Конституционного Суда не дошёл до финала: после оценки моральных качеств только двое из девяти кандидатов остались в процедуре, из-за чего набор на одну из должностей был прекращён.

Верховный Суд разъяснил, когда добровольцы ТРО имеют право получить статус УБД

Члены добровольческих формирований могут получить статус участника боевых действий только при условии подтверждения участия в боевых действиях.

Верховная Рада инициировала изменения в закон «О Конституционном Суде Украины»

Законопроект предусматривает обновление правил работы Конституционного Суда Украины и установление дисциплинарной ответственности для судей КСУ.

НДС для ФЛП: риски законопроекта и неочевидные последствия инициативы Минфина

Инициатива Минфина по распространению НДС на ФЛП вызвала шквал критики и опасения фактического демонтажа упрощённой системы налогообложения.

Государство хочет зарегистрировать все БПЛА и штрафовать за управление ими в нетрезвом состоянии: что не так с законопроектом о беспилотниках

Создаст ли законопроект об обязательной регистрации БПЛА дополнительные барьеры для производителей БПЛА, волонтёров и благотворительных организаций.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]