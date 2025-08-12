Практика судов
В пункте пропуска «Устилуг» на границе из-за ремонта дороги вводят реверсное движение

16:49, 12 августа 2025
Движение транспорта будет реверсным, что может вызвать задержки и очереди.
Иллюстративное изображение: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница
С 12 августа Служба восстановления и развития инфраструктуры в Волынской области начнет работы по замене дорожного покрытия на полосах движения в направлении выезда из Украины через пункт пропуска «Устилуг». Об этом предупреждают в ГПСУ.

Во время проведения ремонтных работ движение транспорта будет осуществляться в реверсном порядке, что может привести к замедлению движения и образованию очередей перед пунктом пропуска.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании заграничных поездок и, по возможности, выбирать альтернативные пункты пересечения границы.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

