В пункте пропуска «Устилуг» на границе из-за ремонта дороги вводят реверсное движение

Движение транспорта будет реверсным, что может вызвать задержки и очереди.

Иллюстративное изображение: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 12 августа Служба восстановления и развития инфраструктуры в Волынской области начнет работы по замене дорожного покрытия на полосах движения в направлении выезда из Украины через пункт пропуска «Устилуг». Об этом предупреждают в ГПСУ.

Во время проведения ремонтных работ движение транспорта будет осуществляться в реверсном порядке, что может привести к замедлению движения и образованию очередей перед пунктом пропуска.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании заграничных поездок и, по возможности, выбирать альтернативные пункты пересечения границы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.