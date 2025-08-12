У пункті пропуску «Устилуг» на кордоні через ремонт дороги запроваджують реверсний рух

Рух транспорту буде реверсним, що може спричинити затримки та черги.

Ілюстративне зображення: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

З 12 серпня Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області розпочне роботи з заміни дорожнього покриття на смугах руху в напрямку виїзду з України через пункт пропуску «Устилуг». Про це попереджають у ДПСУ.

Під час виконання ремонтних робіт рух транспорту здійснюватиметься у реверсному порядку, що може спричинити сповільнення руху та утворення черг перед пунктом пропуску.

Водіїв просять врахувати цю інформацію під час планування закордонних поїздок та, за можливості, обирати альтернативні пункти перетину кордону.

