Закликав до вбивств українців: підозру отримав очільник так званого «медіа-холдингу днр» Беседін

Після початку повномасштбної війни він одним з перших агітував підтримувати «приєднання» окупованого Донбасу до складу рф.

Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомляє, що зібрано доказову базу на зрадника Романа Беседіна, який очолює так званий «медіа-холдинг днр». Він позиціонує себе як один із ключових рупорів кремля у тимчасово окупованому Донецьку і публічно закликає до знищення українців.

Зазначається, що Беседін ще у 2018 році добровільно очолив ворожий «медіа-холдинг», який зареєстрований в рф.

Він входить до найближчого оточення терориста Пушиліна, який особисто сприяв його призначенню до лав прокремлівського органу пропаганди.

Після початку повномасштабного вторгнення Беседін одним з перших розгорнув широку агіткампанію на підтримку «приєднання» окупованого Донбасу до складу рф, повідомляє СБУ.

Для цього він давав вказівку підлеглим пропагандистам активно висвітлювати російську «паспортизацію» місцевих жителів та робити фейкові публікації про псевдореферендум 2022 року.

А ще Беседін використовував підконтрольні видання для поширення закликів до участі у незаконних виборах рф у вересні цього року.

Беседіну повідомили про підозру за сімома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч. 1 та ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);

ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Оскільки він перебуває на тимчасово окупованій частині України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.