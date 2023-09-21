ЗСУ завдали масштабних ударів по складах рф під Василівкою: окупанти намагаються врятувати те, що лишилося

ЗСУ нанесли удар по техніці та складах боєприпасів на окупованій території Василівського району Запорізької області.

Джерело фото: Генштаб ЗСУ

Українські війська завдали удару по техніці і складах боєприпасів на території, що перебуває під окупацією в Василівському районі Запорізької області. Про це повідомив ефірі телемарафону Мелітопольський міський голова Іван Федоров.

Він зазначив, що спостерігається активність українських військ після подій у Мелітополі, де було ліквідовано кілька десятків російських офіцерів і поранений командувач 58 армії рф. Окупанти продовжують розбирати завали свого штабу в цьому місті.

На окупованій території Василівського району, неподалік від лінії фронту, були завдані удари по техніці та складах боєприпасів армії рф, що призвело до детонації вибухівки протягом кількох годин. Окупанти спробували вивезти те, що залишилося внаслідок цих подій.

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