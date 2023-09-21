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  1. В Україні

ЗСУ завдали масштабних ударів по складах рф під Василівкою: окупанти намагаються врятувати те, що лишилося

19:10, 21 вересня 2023
ЗСУ нанесли удар по техніці та складах боєприпасів на окупованій території Василівського району Запорізької області.
ЗСУ завдали масштабних ударів по складах рф під Василівкою: окупанти намагаються врятувати те, що лишилося
Джерело фото: Генштаб ЗСУ
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Українські війська завдали удару по техніці і складах боєприпасів на території, що перебуває під окупацією в Василівському районі Запорізької області. Про це повідомив ефірі телемарафону Мелітопольський міський голова Іван Федоров.

Він зазначив, що спостерігається активність українських військ після подій у Мелітополі, де було ліквідовано кілька десятків російських офіцерів і поранений командувач 58 армії рф. Окупанти продовжують розбирати завали свого штабу в цьому місті.

На окупованій території Василівського району, неподалік від лінії фронту, були завдані удари по техніці та складах боєприпасів армії рф, що призвело до детонації вибухівки протягом кількох годин. Окупанти спробували вивезти те, що залишилося внаслідок цих подій.

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