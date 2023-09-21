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  1. В Україні

Пенсії зі втрати годувальника: який розмір і кому призначають

23:22, 21 вересня 2023
У Пенсійному фонді пояснили, кому із родичів призначають пенсію через втрату годувальника.
Пенсії зі втрати годувальника: який розмір і кому призначають
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В Україні пенсію через втрату годувальника призначають непрацездатним членам сім'ї померлого, які перебували на його утриманні. Про це повідомили у Пенсійному фонді.

До непрацездатних членів сім'ї належать, зокрема:

  • чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли віку 65 років або віку, передбаченого статтею 26 Закону України від 09.07.2003 №1058-IV;
  • діти до 18 років або старші за цей вік, якщо вони стали особами з інвалідністю до 18 років;
  • діти, які навчаються — до завершення навчання, але не довше 23 років;
  • діти-сироти — до 23 років;
  • чоловік (дружина), один із батьків або брат або сестра, дідусь або бабуся годувальника незалежно від віку та працездатності, які не працюють і зайняті доглядом за дитиною годувальника до досягнення нею 8 років.

Важливо відзначити, що дітям пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається незалежно від того, чи вони на його утриманні.

Розміри пенсій у зв’язку із втратою годувальника становлять:

  • 50% пенсії за віком — на одного непрацездатного члена сім'ї;
  • 100% пенсії за віком — на двох і більше непрацездатних членів сім'ї.

Розмір пенсії у зв’язку із втратою годувальника не може бути нижчим:

  • 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність — на одного непрацездатного члена сім'ї(з 01.12.2022— 2093 грн);
  • 120% - на двох(з 01.12.2022— 2511,60 грн);
  • 150% - на трьох та більше непрацездатних членів сім'ї(з 01.12.2022— 3139,50 грн).

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