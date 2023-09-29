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У Міністерстві фінансів повідомили, чому суддівський оклад буде й далі розраховуватися з прожиткового мінімуму 2 102 гривні

12:23, 29 вересня 2023
На такому підході до розрахунку посадового окладу судді наполягають Уряд та Президент.
У Міністерстві фінансів повідомили, чому суддівський оклад буде й далі розраховуватися з прожиткового мінімуму 2 102 гривні
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У Міністерстві фінансів розповіли, чому базовий посадовий оклад для розрахунку суддівської винагороди як зараз, так і у майбутньому буде розрахуватися фактично зі спеціальної величини – окремого розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який встановлюється для визначення базового посадового окладу судді2 102 гривні.

Нагадаємо, що починаючі з 2021 року розмір посадового окладу суддів визначається з прожиткового мінімуму для працездатних осіб у розмірі 2 102 гривні (дорівнює прожитковому мінімуму для працездатних осіб, установленому Законом «Про Державний бюджет України на 2020 рік» на 1 січня 2020 року). Хоча в цілому прожитковий мінімум для працездатних осіб щороку зростає.

Такий саме підхід для визначення базового посадового окладу судді пропонується залишити і у бюджеті на 2024 рік.

При цьому розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня 2024 року визначено проектом бюджету на 2024 рік в сумі 3028 гривень.

Під час розгляду 27 вересня Комітетом Верховної ради з питань правової політики проблем, пов’язаних з фінансуванням судової влади у 2024 році, постало й питання, чому до розрахунку суддівської винагороди застосовується фактично «заморожений» прожитковий мінімум, тоді як до НАБУ, САП, ДБР – актуальний.

«Це не лише позиція Міністерства фінансів, це позиція Уряду. Це політичне рішення. Ми виходимо з наявної можливості забезпечити потреби держави. В нас зараз немає зайвих коштів. Всі розходи, окрім оборони, фінансуються за рахунок коштів міжнародних партнерів», - розповів заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Посадовець зазначив, що навіть виходячи з розрахунку прожиткового мінімуму у розмірі 2 102 гривні, «наявний розмір заробітної плати дозволяє суддям виконувати свої посадові обов’язки».

«Судді отримують не 20 і не 30 тисяч гривень. Мінімальна зарплата суддів – це в середньому 130 тис. гривень у судді місцевого суду. Якщо це питання підіймається зараз, то виходить так, що судді не можуть прожити на такий розмір заробітної плати», - зазначив Роман Єрмоличев.

Він додав, що якщо змінити прожитковий мінімум для розрахунку суддівської винагороди, то для цього додатково потрібно 4 млрд. гривень.

«Консультації щодо розрахунку розміру суддівської винагороди були проведені в середині Уряду, окремо міністр фінансів провів відповідні консультації з Президентом», - поставив крапку у дискусії Роман Єрмоличев.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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