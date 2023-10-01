В МЗС розповіли, чи вплине ситуація з тимчасовим бюджетом США на допомогу Україні

Ситуація навколо ухвалення у США тимчасового бюджету не зупинить надходження допомоги в Україну, яку було оголошено раніше. Про заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
"Наразі це близько 1,6 млрд. дол. США на оборонку і 1,23 млрд доларів США прямої бюджетної підтримки, а також кошти на гуманітарні та енергетичні проєкти. Однак "Шатдаун" американського уряду міг би мати негативний вплив на втілення поточних програм для України", - написав Ніколенко у Facebook.
Він наголосив, що наразі українська влада активно працює з американськими партнерами, щоб нове бюджетне рішення США, яке буде напрацьовано протягом наступних 45 днів, включало нові кошти для допомоги Україні.
"Не забуваємо, що в США зараз тривають внутрішньополітичні дискусії, пов’язані з американським політичним процесом. Підтримка України залишається непохитною як в Адміністрації США, так і в обох партіях і палатах Конгресу США, а головне - серед американського народу", - зазначив Ніколенко.
Нагадаємо, що в США затвердили тимчасовий бюджет без допомоги Україні.
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