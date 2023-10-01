В МЗС розповіли, чи вплине ситуація з тимчасовим бюджетом США на допомогу Україні

Речник МЗС зазначив, що влада активно працює із американськими партнерами, щоб нове бюджетне рішення США, яке буде напрацьоване протягом наступних 45 днів, включало нові кошти для допомоги Україні.

Ситуація навколо ухвалення у США тимчасового бюджету не зупинить надходження допомоги в Україну, яку було оголошено раніше. Про заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Наразі це близько 1,6 млрд. дол. США на оборонку і 1,23 млрд доларів США прямої бюджетної підтримки, а також кошти на гуманітарні та енергетичні проєкти. Однак "Шатдаун" американського уряду міг би мати негативний вплив на втілення поточних програм для України", - написав Ніколенко у Facebook.

Він наголосив, що наразі українська влада активно працює з американськими партнерами, щоб нове бюджетне рішення США, яке буде напрацьовано протягом наступних 45 днів, включало нові кошти для допомоги Україні.

"Не забуваємо, що в США зараз тривають внутрішньополітичні дискусії, пов’язані з американським політичним процесом. Підтримка України залишається непохитною як в Адміністрації США, так і в обох партіях і палатах Конгресу США, а головне - серед американського народу", - зазначив Ніколенко.

Нагадаємо, що в США затвердили тимчасовий бюджет без допомоги Україні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.