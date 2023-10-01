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Мер румунського міста проти сповіщень про повітряну тривогу під час атак рф на українські порти на Дунаї

21:33, 1 жовтня 2023
Посадовець не розуміє, навіщо розсилати сповіщення тривоги, які лякають людей і це сприймається «немов країна у стані війни».
Мер румунського міста проти сповіщень про повітряну тривогу під час атак рф на українські порти на Дунаї
Фото: Олег Ніколенко/Facebook
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Мер румунського міста Галац Іонут Пучану вважає надмірними сигнали сповіщення про повітряну тривогу, які почали отримувати мешканці під час російських атак на українські порти на Дунаї. Про це пише Digi24

Пучану заявив, що чекає висновків румунських служб з приводу того, чи остання тривога мала підстави, та заявляє, що вважає надмірними сповіщення, які почали регулярно отримувати місцеві мешканці.

Він сказав, що особисто не розуміє, навіщо розсилати сповіщення тривоги, які серед ночі лякають людей, що це сприймається, "немов країна у стані війни", та куди тоді підвищувати масштаби попереджень, якщо рівень загрози став би серйознішим. 

"З усією повагою до армії, але задля ментального здоров’я громадян, зокрема у цьому районі, на мою думку час трохи зменшувати масштаби шоу, яке ми зараз спостерігаємо. А якщо там щось серйозніше, то нехай скажуть нам, щоби ми готувалися", – сказав мер.

Він також заявив, що якщо у повітряний простір країни справді залітають ракети чи ударні безпілотники, то армія має подбати, щоб цього не ставалося. 

Нагадаємо, що НА тлі російських обстрілів Румунія перекидає до кордону з Україною ППО.

Як відомо, на території Румунії неодноразово падали російські безпілотники. 

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