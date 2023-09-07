До Верховної Ради внесли законопроект про скорочення Великої Палати Верховного Суду і можливість відкликання суддів ВП ВС

Пропонується, аби до Великої Палати входило 14 суддів замість 21, і їх можна було відкликати, а також, щоб адміністративні справи за позовами проти Вищої ради правосуддя могли потрапити до доповідача-судді ВП ВС будь-якої спеціалізації.

7 вересня народний депутат від «Слуги народу» Павло Павліш зареєстрував у Верховній Раді законопроект «щодо удосконалення діяльності Великої Палати Верховного Суду» 9643-1.

Зокрема пропонується скоротити склад Великої Палати Верховного Суду з 21 до 14 суддів. З цих 14 суддів – 12 суддів будуть обиратися касаційними судами (кожен суд – обирає по 3 судді). Секретаря Великої Палати буде визначати Пленум Верховного Суду, а Голова Верховного Суду входить до ВП ВС за посадою.

Також вводиться можливість щодо дострокового відкликання зборами суддів відповідного касаційного суду обраного до Великої Палати судді.

Передбачено, що секретар Великої Палати обирається на посаду та звільняється з посади більшістю голосів від загального складу Пленуму шляхом таємного голосування. Секретар Великої Палати Верховного Суду не може одночасно обіймати будь-яку іншу адміністративну посаду.

Також пропонується, аби справи, в яких Велика Палата Верховного Суду діє як суд апеляційної інстанції, розподілялися на всіх суддів цієї палати, незалежно від спеціалізації суддів та судової юрисдикції.

Тобто, справи адміністративної юрисдикції, наприклад, де судді оскаржують своє звільнення, будуть розподілятися на суддів ВП ВС, незалежно від спеціалізації.

Крім того, Павліш пропонує, щоб Пленум Верховного Суду призначав на посаду та звільняв з посади за поданням Голови Верховного Суду керівника апарату Верховного Суду та першого заступника керівника апарату Верховного Суду. Вони зможуть обіймати посаду п’ять років і не більше двох строків поспіль.

Передбачено, що застосування заохочення, накладення дисциплінарного стягнення до керівника апарату Верховного Суду, його першого заступника, а також присвоєння їм рангу державного службовця згідно належить до повноважень Голови Верховного Суду. «Заступники керівника апарату Верховного Суду призначаються на посаду та звільняються з посади зборами суддів відповідного касаційного суду за поданням голови касаційного суду строком на п’ять років та має право обіймати посаду заступника керівника апарату Верховного Суду не більше двох строків поспіль.

Застосування заохочення, накладення дисциплінарного стягнення до заступників керівника апарату Верховного Суду, а також присвоєння їм рангу державного службовця згідно із законодавством про державну службу належить до повноважень голови відповідного касаційного суду», зазначено у проекті.

Необхідність законопроекту автор аргументує тим, що наявна на сьогодні кількість суддів у Великій Палаті Верховного Суду з урахуванням кількості проваджень, що знаходяться на розгляді ВП ВС, є завеликою та потребує суттєвого зменшення.

Нагадаємо, на сьогодні до складу ВП ВС входить 21 суддя Верховного Суду. Кожен касаційний суд у складі Верховного Суду обирає по п’ять суддів до ВП ВС. До складу Великої Палати Верховного Суду також входить Голова Верховного Суду за посадою.

Суддя Верховного Суду, обраний до Великої Палати, здійснює повноваження судді Великої Палати Верховного Суду та не здійснює правосуддя у відповідному касаційному суді.

На думку Павла Павліша, зменшення кількісного складу Великої Палати відповідно збільшить кількість суддів, які відправлятимуть правосуддя у відповідних касаційних судах у складі Верховного Суду, що прискорить розгляд відповідних судових справ.

Також депутат зазначає, що вирішення Головою Державної судової адміністрації України питань щодо призначення та звільнення, застосування заохочення, накладення дисциплінарного стягнення до керівника апарату Верховного Суду, його першого заступника, а також присвоєння їм рангу державного службовця за поданням голови Верховного Суду не відповідає статусу та повноваженням, ані Голови Державної судової адміністрації України, ані Державної судової адміністрації України в цілому. На його думку, ні Голова ДСА, ні ДСА не має ефективних засобів моніторингу діяльності зазначених посадових осіб Верховного Суду.

Автор: Наталя Мамченко

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