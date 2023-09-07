В Верховную Раду внесли законопроект о сокращении Большой Палаты Верховного Суда и возможности отзыва судей БП ВС

Предлагается, чтобы в Большую Палату входило 14 судей вместо 21, и их можно было отозвать, а также, чтобы административные дела по искам против Высшего совета правосудия могли попасть к докладчику-судье ВП ВС любой специализации.

7 сентября народный депутат от «Слуги народа» Павел Павлиш зарегистрировал в Верховной Раде законопроект «об усовершенствовании деятельности Большой Палаты Верховного Суда» 9643-1.

В частности, предлагается сократить состав Большой Палаты Верховного Суда с 21 до 14 судей. Из этих 14 судей – 12 судей будут избираться кассационными судами (каждый суд – избирает по 3 судьи). Секретаря Большой Палаты будет определять Пленум Верховного Суда, а Председатель Верховного Суда входить в БП ВС по должности.

Также вводится возможность досрочного отзыва собранием судей соответствующего кассационного суда избранного в Большую Палату судьи.

Предусмотрено, что секретарь Большой Палаты избирается и увольняется с должности большинством голосов от общего состава Пленума путем тайного голосования. Секретарь Большой Палаты Верховного Суда не может одновременно занимать какой-либо другой административный пост.

Также предлагается, чтобы дела, по которым Большая Палата Верховного Суда действует как суд апелляционной инстанции, распределялись на всех судей этой палаты, независимо от специализации судей и судебной юрисдикции.

То есть дела административной юрисдикции, например, где судьи оспаривают свое увольнение, будут распределяться на судей БП ВС, независимо от специализации.

Кроме того, Павлиш предлагает, чтобы Пленум Верховного Суда назначал на должность и увольнял с должности по представлению Председателя Верховного Суда руководителя аппарата Верховного Суда и первого заместителя руководителя аппарата Верховного Суда. Они смогут занимать должность пять лет и не больше двух сроков подряд.

Предусмотрено, что применение поощрения, наложение дисциплинарного взыскания к руководителю аппарата Верховного Суда, его первому заместителю, а также присвоение им ранга государственного служащего относится к полномочиям Председателя Верховного Суда. «Заместители руководителя аппарата Верховного Суда назначаются на должность и увольняются с должности собранием судей соответствующего кассационного суда по представлению председателя кассационного суда сроком на пять лет и вправе занимать должность заместителя руководителя аппарата Верховного Суда не более двух сроков подряд.

Применение поощрения, наложение дисциплинарного взыскания к заместителям руководителя аппарата Верховного Суда, а также присвоение им ранга государственного служащего согласно законодательству о государственной службе относится к полномочиям председателя соответствующего кассационного суда», сказано в проекте.

Необходимость законопроекта автор аргументирует тем, что имеющееся на сегодняшний день количество судей в Большой Палате Верховного Суда с учетом количества производств, находящихся на рассмотрении БП ВС, слишком велико и требует существенного уменьшения.

Напомним, на сегодняшний день в состав БП ВС входит 21 судья Верховного Суда. Каждый кассационный суд в составе Верховного Суда избирает по пять судей в БП ВС. В состав Большой Палаты Верховного Суда также входит Председатель Верховного Суда по должности.

Судья Верховного Суда, избранный в Большую Палату, осуществляет полномочия судьи Большой Палаты Верховного Суда и не осуществляет правосудие в соответствующем кассационном суде.

По мнению Павла Павлиша, уменьшение количественного состава Большой Палаты соответственно увеличит количество судей, отправляющих правосудие в соответствующих кассационных судах в составе Верховного Суда, что ускорит рассмотрение соответствующих судебных дел.

Также депутат отмечает, что решение председателем Государственной судебной администрации Украины вопросов назначения и увольнения, применения поощрения, наложения дисциплинарного взыскания к руководителю аппарата Верховного Суда, его первому заместителю, а также присвоение им ранга государственного служащего по представлению председателя Верховного Суда не соответствует статусу и полномочиям ни Главы Государственной судебной администрации Украины, ни Государственной судебной администрации Украины в целом. По его мнению, ни Председатель ГСА, ни ГСА не имеют эффективных средств мониторинга деятельности указанных должностных лиц Верховного Суда.

Автор: Наталья Мамченко

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