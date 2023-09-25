Суддя зняв електронний браслет та зменшив заставу ексголові «Нафтогазу» Коболєву

ВАКС вдвічі зменшив заставу Андрію Коболєву та зняв з нього браслет.

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У понеділок, 25 вересня, Вищий антикорупційний суд удвічі зменшив заставу ексголові НАК «Нафтогаз України» Андрію Коболєву та постановив зняти з нього електронний браслет. Про це повідомив сам Коболєв.

«Сьогодні слідчий суддя ВАКС (перша інстанція) прийняв рішення: браслет зняти, заставу зменшити до рівня фактично внесеної», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за версією слідства Андрій Коболєв, зловживаючи своїм службовим становищем, забезпечив собі виплату премій на понад 229 млн грн.

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