Суддя зняв електронний браслет та зменшив заставу ексголові «Нафтогазу» Коболєву

У понеділок, 25 вересня, Вищий антикорупційний суд удвічі зменшив заставу ексголові НАК «Нафтогаз України» Андрію Коболєву та постановив зняти з нього електронний браслет. Про це повідомив сам Коболєв.
«Сьогодні слідчий суддя ВАКС (перша інстанція) прийняв рішення: браслет зняти, заставу зменшити до рівня фактично внесеної», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за версією слідства Андрій Коболєв, зловживаючи своїм службовим становищем, забезпечив собі виплату премій на понад 229 млн грн.
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