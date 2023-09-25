Судья снял электронный браслет и уменьшил залог экс-главе «Нафтогаза» Коболеву

ВАКС вдвое уменьшил залог Андрею Коболеву и снял с него браслет.

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В понедельник, 25 сентября, Высший антикоррупционный суд вдвое уменьшил залог экс-главе НАК «Нафтогаз Украины» Андрею Коболеву и постановил снять с него электронный браслет. Об этом сообщил сам Коболев.

«Сегодня следственный судья ВАКС (первая инстанция) принял решение: браслет снять, залог уменьшить до уровня фактически внесенного», – говорится в сообщении.

Напомним, по версии следствия Андрей Коболев, злоупотребляя своим служебным положением, обеспечил себе выплату премий на более 229 млн грн.

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