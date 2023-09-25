В Киеве начали действовать новые пропуски на авто для езды в комендантский час

Старые пропуски для езды в комендантский час нужно вернуть.

Фото: uainfo.org

С понедельника, 25 сентября, в Киеве вводится пропуск нового формата на автомобили для передвижения по городу во время комендантского часа. Об этом сообщила пресс-служба КГВА.

Отмечается, что пропуски, полученные ранее, следует вернуть.

«Система пропусков должна систематически обновляться, чтобы ими пользовались только те, кто относится к подразделениям сектора безопасности и обороны Украины, критической инфраструктуре города и органов государственной власти. Согласно процедуре, старые пропуска должны быть возвращены в Центральное управление Военной службы правопорядка», - рассказал начальник КГВА Сергей Попко.

Он напомнил, что эти пропуска запрещено размещать под стеклом авто или на другом видном месте.

«Они исключительно предъявляются по требованию стражей порядка или военных», - добавил начальник КГВА.

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