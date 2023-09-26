Растрата комплектующих для комплексов ПВО: разоблачили экс-руководителя оборонного завода

На Львовщине экс-директор госпредприятия растратил драгоценные металлы, содержащиеся в спецоборудовани, почти на 2,4 млн грн.

Правоохранители сообщили о подозрении экс-директору государственного предприятия сферы управления Минобороны по факту растраты чужого имущества в особо крупных размерах.

Как сообщил Офис Генерального прокурора, бывший руководитель завода допустил растрату материальных ценностей, которые использовались для изготовления радиотехнической аппаратуры специального назначения для управления противовоздушной обороной.

«Установлено, что подозреваемый растратил драгоценные металлы, содержащиеся в соответствующем спецоборудовании. Таким образом, он нанес государству почти 2,4 млн грн убытков», - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве сообщили о подозрении начальнице отдела управления образования Днепровской РГА в растрате бюджетных средств в особо крупных размерах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.