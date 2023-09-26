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  1. В Україні

Розтрата комплектуючих для комплексів ППО: викрили ексочільника оборонного заводу

09:15, 26 вересня 2023
На Львівщині ексдиректор держпідприємства розтратив дорогоцінні метали, які містилися у спецобладнанні, на майже 2,4 млн грн.
Розтрата комплектуючих для комплексів ППО: викрили ексочільника оборонного заводу
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Правоохоронці повідомили про підозру ексдиректору державного підприємства сфери управління Міноборони за фактом розтрати чужого майна в особливо великих розмірах.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, колишній очільник заводу допустив розтрату матеріальних цінностей, що використовувались для виготовлення радіотехнічної апаратури спеціального призначення для управління протиповітряною обороною.

«Встановлено, що підозрюваний розтратив дорогоцінні метали, які містилися у відповідному спецобладнанні. Таким чином він завдав державі майже 2,4 млн грн збитків», - сказано у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що в Києві повідомили про підозру начальниці відділу управління освіти Дніпровської РДА у розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах. 

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