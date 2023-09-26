Розтрата комплектуючих для комплексів ППО: викрили ексочільника оборонного заводу

На Львівщині ексдиректор держпідприємства розтратив дорогоцінні метали, які містилися у спецобладнанні, на майже 2,4 млн грн.

Правоохоронці повідомили про підозру ексдиректору державного підприємства сфери управління Міноборони за фактом розтрати чужого майна в особливо великих розмірах.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, колишній очільник заводу допустив розтрату матеріальних цінностей, що використовувались для виготовлення радіотехнічної апаратури спеціального призначення для управління протиповітряною обороною.

«Встановлено, що підозрюваний розтратив дорогоцінні метали, які містилися у відповідному спецобладнанні. Таким чином він завдав державі майже 2,4 млн грн збитків», - сказано у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що в Києві повідомили про підозру начальниці відділу управління освіти Дніпровської РДА у розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

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