Голова КЦС ВС повідомив, що такі зустрічі із суддями у форматі «питання – відповідь» Верховний Суд запланував у всіх регіонах України.

Джерело фото: Верховний Суд

Судді КЦС ВС провели семінар із проблемних питань правозастосування в цивільних справах для суддів першої та апеляційної інстанцій.

Як зазначили у Верховному Суді, семінар із суддями показав, що безпосереднє спілкування, а не онлайн-семінари, є надзвичайно корисним і дає ВС змогу з’ясувати проблемні питання правозастосування, що виникають при відправленні правосуддя і на які слід звернути увагу при касаційному перегляді справ, у тому числі щодо форми і змісту судових рішень ВС.

Голова Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Борис Гулько, суддя, секретар Пленуму Верховного Суду Дмитро Луспеник, суддя Верховного Суду Руслан Лідовець на виконання п. 7 ч. 2 ст. 36 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» з метою забезпечення апеляційних та місцевих судів методичною інформацією щодо правозастосування відвідали Хмельницький апеляційний суд, де відповіли на запитання судів першої та апеляційної інстанцій Хмельницької, Житомирської, Волинської, Рівненської, Тернопільської і Чернівецької областей.

Зокрема, Борис Гулько зазначив, що для семінару свідомо не обрано конкретну тему, метою зустрічі стало обговорення різних питань процесу і права, які постають перед суддями першої та апеляційної інстанцій під час відправлення судочинства в такий складний для України період. Голова КЦС ВС особливо звернув увагу на деякі питання організації роботи суду, відповів на запитання щодо проєктів судоустрійних законів, які стосуються статусу і незалежності суддів.

Судді КЦС ВС роз’яснили суддям спірні питання застосування норм процесуального права під час війни та деякі особливості розгляду певних категорій справ. Відповіді супроводжувалися посиланням на судову практику ВС.

Серед процесуальних питань найбільш жваві дискусії викликали питання стосовно: повідомлення учасників справи, які перебувають на окупованій території України (щодо якого є Закон) і територіях, на яких велися (ведуться) бойові дії (щодо якого відповідного закону немає), зокрема вручення копій судових рішень; повідомлення рф у справах про відшкодування шкоди з рф та судового імунітету рф; особливостей відводу, зупинення провадження у справі, відкладення розгляду справи, сплати судових витрат, забезпечення позову та зустрічного забезпечення, доказування та активності суду з цього питання; дистанційного розгляду справи; проблем при заочному розгляді справи; особливостей окремого провадження у співвідношенні зі спором про право, у т. ч. встановлення різноманітних юридичних фактів, визнання померлим, безвісти відсутнім, встановлення факту смерті тощо, пов’язаних з війною; зловживання процесуальними правами; повноваження апеляційного суду; оскарження дій чи рішень державного / приватного виконавця, відновлення втраченого провадження тощо.

Щодо застосування норм матеріального права судді КЦС ВС відповіли, зокрема, на запитання, що стосувалися оскарження дій державного реєстратора, захисту права власності, стягнення аліментів, щодо страхових правовідносин і спадкового права, щодо кредитно-іпотечних зобов’язань та земельного права, відшкодування шкоди з рф за вчинені ними злочини збройної агресії, обраного способу судового захисту у контексті застосування принципу «суд знає право» тощо.

Голова КЦС ВС повідомив, що такі зустрічі із суддями у форматі «питання – відповідь» Верховний Суд запланував у всіх регіонах України.

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